Guide des métiers 2020 : Animateur 3D Son travail se fait en étroite collaboration avec le directeur artistique

C'est au domaine du jeu vidéo que le métier d'animateur 2D/3D est souvent associé, mais tous les métiers d'image qui travaillent le numérique sont amenés à faire appel à ses talents : ceux du cinéma, de la publicité, de la télévision… Les animateurs prennent en charge les concepts visuels (personnages, animaux...) créés par le département artistique et, à l'aide d'un logiciel spécialisé aligné sur le moteur graphique du jeu, rendent par exemple les personnages vivants en leur permettant de se mouvoir. Ils interviennent également sur les objets, les véhicules, les décors... tout ce qui peut être amené à se mettre en mouvement. Leur travail arrive après celui du modeleur et se fait en étroite collaboration avec le directeur artistique, pour s'assurer de la cohérence avec la volonté de l'auteur, car les animateurs sont au centre de l'expression des caractères des personnages. L'animation des personnages et des objets se doit d'être en adéquation avec le gameplay et l'histoire, elle est au centre du jeu. Cela implique de rendre les mouvements des personnages aussi réalistes que possible et les déplacements d'objets crédibles. Une animatrice ou un animateur doit donc s'inspirer en permanence du réel.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 à bac +5

Salaire mensuel brut : De 2 000 € à 3 500 €

Artiste et technicien

C'est un travail technique qui nécessite une fine utilisation des logiciels, une vraie sensibilité artistique, ainsi qu'une bonne connaissance de l'anatomie humaine et animale. Une culture en architecture et en histoire de l'art est également fort utile. Dans les plus grands studios, ceux qui travaillent sur des titres AAA à budget élevé notamment, le travail d'animation est parfois complété par d'autres technologies telles que la capture de mouvements ou le recours à des experts en balistique et à des physiciens pour recréer par exemple des activités explosives ou des armes dans le jeu. Selon que la direction artistique penchera pour un réalisme pur ou une créativité particulière, l'animateur devra être capable de trouver le bon équilibre.

Qualités requises

Savoir dessiner (2D)

Aptitudes au calcul

Notions d'anatomie et d'architecture

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels 3D (3ds Max, Maya…) et d'animation.

Connaissance des outils de level design

Paroles de professionnel : Rodolphe Dubreuil

Il enseigne l'animation au sein de L3di depuis 2017. Diplômé en arts plastiques et arts du spectacle (cinéma), Rodolphe Dubreuil s'initie aux techniques du cinéma d'animation sur le film Tadeus (JPL Films). Au cours de sa carrière, il travaille sur différents projets successivement comme storyboarder, compositeur/truqueur, animateur et modeleur/riggeur 3D. Il a collaboré à diverses oeuvres d'animation dont Louise en Hiver (JPL Films), Tendres agneaux et Labo Génius (JPL Films), La Science des soucis d'Isabelle Lenoble et Julien Leconte (production Vivement Lundi). En 2017, il collabore au documentaire animé de Marie-Christine Courtès Gauguin, je suis un sauvage (Nord-Ouest Documentaires/Arte) et, en 2018, à celui de Bruno Collet, Mémorable (production Vivement Lundi).

Quel est le rôle de la personne chargée de l'animation dans un jeu vidéo ?

Très simplement, l'animateur est celui qui fait bouger les personnages, il va créer du mouvement afin d'être au plus près de ce que veut raconter l'action, il va aussi y apporter de l'émotion. Par exemple : nous avons un personnage qui marche. Est-il joyeux ? Blessé ? Souffrant ? En mode "furtif" ? Toutes ces intentions seront mises en évidence par la façon de bouger (l'acting) du personnage, et c'est là qu'interviennent le savoir-faire et le talent de l'animateur. On peut dire en quelque sorte qu'il est un acteur invisible.

Quelles sont les différences entre l'animation 2D et l'animation 3D ?

Fondamentalement, il n'y a pas de différences, les grands principes de l'animation sont aussi valides en 2D qu'en 3D. Il faut tout de même noter qu'en 2D, une grande maîtrise du dessin est recommandée, et même nécessaire, l'animateur 2D doit être affranchi des difficultés techniques du dessin (mise au modèle, perspective, etc.) pour pouvoir se concentrer sur la recherche du bon mouvement et de la bonne intention. En 3D, l'animateur aura besoin d'un personnage doté d'un système d'animation qui aura pris en compte tous les cas de figure (poses particulières, expressions du visage, etc.) et d'une bonne maîtrise du logiciel d'animation.

Faut-il être un bon graphiste pour réussir dans le domaine de l'animation ?

Une des étapes fondamentales de l'animation est la mise en place de poses-clés (en gros, les temps forts du mouvement, le début et la fin de chaque geste).Une bonne pratique de l'observation et du dessin seront utiles et permettront à l'animateur de construire une animation crédible et solide, de placer des lignes de force qui dynamiseront les mouvements. L'animateur devra aussi être sensible aux nuances des expressions du visage. Des notions de composition d'image sont aussi à ne pas négliger. Bref, une bonne maîtrise du graphisme est vraiment un plus pour l'animateur 3D et, pour la pratique de la 2D, elle est indispensable.

En dehors des connaissances techniques, quel type de savoirs un animateur se doit de cultiver ?

De manière générale, il faut développer un intérêt pour tout ce qui touche à l'étude du mouvement. Comment faire bouger un être humain, un scarabée, un poisson, un oiseau, une pieuvre, etc. On apprend beaucoup aussi du cinéma muet : les comédiens, privés de l'usage de la parole, devaient faire passer tout un tas de sens et d'émotions uniquement grâce à leurs mouvements et leurs jeux très expressifs et bien souvent exagérés. L'animation est intimement liée aux arts visuels et au cinéma, une bonne connaissance de ces domaines n'est pas à négliger.

Quels sont les débouchés professionnels envisageables aujourd'hui ?

Principalement, le jeu vidéo et le cinéma d'animation, bien que l'animation (de personnages) soit de plus en plus utilisée en motion design et aussi dans le milieu de la communication institutionnelle et publicitaire.

