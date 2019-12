Rencontres et réflexions sur les thématiques du design et des jeux vidéo A retrouver dès 13h30, le 15 janvier 2020 à la Cité du design de Saint-Etienne

A l'occasion de l'exposition "Design-moi un jeu vidéo", la Cité du design donne la réunit professionnels, chercheurs et passionnés le temps d'un après-midi à la Cité du design. Ces rencontres, organisées en partenariat avec le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) et le Pôle Régional pour l'Education Artistique et Culturelle (PREAC) design, rassembleront tout un panel d'acteurs du Game Design et plus largement des métiers du jeu vidéo (création, conservation, éducation…).

Les concepteurs de jeux existent depuis des millénaires. Mais, si depuis quelques décennies, ce secteur connaît un essor considérable, c'est au jeu vidéo qu'on le doit. Cette "révolution" ludique repose sur une discipline : le game design. Le sujet sera donc au coeur des préoccupations des professionnels du secteur et du corps professoral, de l'enseignement à la recherche, dans des échanges ouverts à tous les publics le 15 janvier prochain.

Programme*

13h30 - Accueil café

à la Coursive de l'auditorium de la Cité du design

14h00 - Début des conférences et tables rondes

à l'Auditorium Cité du design

Introduction

Jean Zeid, journaliste et chroniqueur radio, commissaire de l'exposition Design-moi un jeu vidéo

Table ronde : Les métiers du jeu vidéo

Stéphane Natkin, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), fondateur de l'Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin) et de La Compagnie des Martingales

Julien Villedieu, Délégué général du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV)

Utku Caplan, Game designer freelance. Recherche UX (expérience utilisateur). Conception d'interaction et animation.

Art et jeux vidéo

David Olivier Lartigaud, professeur à l'Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne (Esadse), co-responsable du Random(lab) et responsable de l'Unité de Recherche Numérique en Art & Design de l'Esadse /ENSBA Lyon

Le Random(lab) du pôle numérique de l'Esadse est un espace de recherche consacré à l'expérimentation en art, design et nouveaux médias

Le gameplay est-il périssable ?

Philippe Dubois, fondateur et président de l'association MO5

La mission de conservation du patrimoine vidéoludique de la Bibliothèque nationale de France (BnF)

Jean-Philippe Humblot, ingénieur expert en virtualisation, chargé de la sauvegarde et de la pérennisation de l'accès au patrimoine informatique conservé par le département Audiovisuel de la BnF

Le jeu vidéo, un soutien aux apprentissages

William Brou, professeur d'histoire géographie - Chargé de mission - Ludicisation, réalité virtuelle, animateur de la chaine Youtube "Histoire en Jeux"

17h - Visite libre et gratuite de l'exposition Design-moi un jeu vidéo

Entrée libre et gratuite selon les places disponibles.

Toutes les informations sur les conférences : www.citedudesign.com