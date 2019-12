Guide des métiers 2020 : Character designer Son métier ne s'arrête pas à la conception de l'anatomie et des costumes.

Le character designer est un concept artist qui s'est spécialisé dans la création de personnages. à partir des indications du directeur artistique, il imagine, pour le cinéma d'animation ou le jeu vidéo, la forme, les habits, les expressions des humains, des monstres, des animaux… Il est donc essentiel qu'il comprenne intimement les intentions du créateur de l'oeuvre pour donner vie à des personnages qui correspondent parfaitement à l'histoire. Car son métier ne s'arrête pas à la conception de l'anatomie et des costumes : il faut prévoir les expressions, les mouvements, les aptitudes physiques ainsi que les sentiments exprimés par les personnages. Selon que le jeu s'adressera à un très large public ou sera orienté vers un public précis, le character designer ne fera pas les mêmes propositions. Il doit toujours garder en tête qui est le public cible. Avoir le privilège de donner vie aux personnages qui incarneront les joueurs suppose d'être en empathie avec les attentes des joueurs.

Informations métier

Niveau d'études Bac +2 à bac +5

Salaire mensuel brut De 2 200 € à 3 000 €

Imagination et technique

Il paraît difficile de s'épanouir dans ce métier sans connaître la grammaire du dessin. Le character designer se doit de connaître l'anatomie humaine (et animale), sa façon de se mouvoir, la façon dont les vêtements vont se comporter en mouvement. Ses personnages chimériques devront, eux aussi, reposer sur des caractéristiques les rendant crédible. Il doit donc se documenter en permanence et faire preuve d'une vraie curiosité artistique et même au-delà. Tel un designer de mode, il doit avoir ses sens en éveil en toutes occasions. Une bonne connaissance de la théorie des couleurs lui sera souvent demandée.

Maîtrise et collaboration

Même s'il n'a pas toutes les compétences en 3D d'un modeleur, le character designer dans le jeu vidéo doit être capable de collaborer avec celui-ci, tout comme il doit pouvoir échanger avec les personnes chargées des textures. Son travail étant à la base du leur, il est susceptible d'interagir avec eux à tout moment.

Qualités requises

Goût pour le dessin

Sens de l'observation

Sens artistique

Adaptabilité

Travail en équipe

Acquis de fin d'études

Connaissance de toute la chaîne de production d'un jeu vidéo

Connaissance des logiciels de création 2D/3D

Connaissance de la théorie des couleurs

Paroles de professionnels

Delphine Carlier

Elle est référente pédagogique 3D et animation à l'école Brassart de Lyon. Elle a travaillé par le passé sur un jeu aussi prestigieux que Alone in the Dark ou la série animée Little Panda.

Matthieu Boissinot

Il est responsable section 3D et formateur de jeux vidéo à l'école Brassart de Tours.

Quel est le rôle d'un character designer dans le pipeline de production d'un jeu vidéo ou d'une animation ?

Le character designer est le créatif qui va donner une apparence à un personnage humain, animal ou androïde (ex. : Star Wars ) d'un jeu vidéo, d'une animation, d'un film ou d'une série. Il suit un cahier des charges précis en fonction de la direction artistique choisie par la production. En plus de définir l'aspect visuel d'un personnage, il a aussi la charge de définir ses traits de caractère (en accord avec l'écrivain) et de les signifier visuellement (une cicatrice, un accessoire qui a une histoire...). Il faut qu'on puisse reconnaître le personnage pour ce qu'il est (protagoniste, antagoniste...) et qu'on puisse deviner son passé. Il est étudié sous toutes les coutures. Quels sont ses traits de caractère, quelles sont ses mimiques (joie, peine, colère…) ? Quelle est sa posture naturelle (droite, voutée…) ? Quelle est son attitude (énergique, apathique…) ? Quel est son style vestimentaire ? Quelle est sa catégorie d'âge ? Le personnage est étudié vu de dessus, de dessous, de côté et de face, pour avoir une bonne idée de son identité.

Quelle est la marge de liberté du character designer par rapport au cahier des charges ?

Le cadre du character designer est défini par l'écrivain (histoire, décor) ou par le game designer (capacités du personnage). Il participe à l'élaboration du cahier des charges concernant la création des personnages. Il peut proposer des modifications qui peuvent être acceptées si elles servent la production. Son travail d'écriture et de design sert de point de départ à celui des modeleurs 3D, des animateurs et des textures artists (textures, couleurs sur les personnages) : un personnage qui boite nous donne des indices sur son passé, par exemple.

Intervient-il sur la psychologie des personnages ?

Un character designer donne corps à un personnage. Pour lui permettre de designer au mieux le personnage, on va lui fournir un portrait précis. Son travail, ses trouvailles peuvent tout à fait faire évoluer un personnage, surtout sur des points de détail. Il peut ajouter des éléments graphiques qui affinent sa psychologie. Avec l'expérience du character designer, les archétypes des personnages ressortent facilement, certains costumes ou physionomies se mettent en place naturellement. Imaginons "Doc " dans Retour vers le futur, on sait immédiatement que c'est un savant !

Qu'est-ce que la motion capture apporte à ce métier ?

La motion capture sert à " capturer " les mouvements d'une personne bien réelle (comédien) grâce à des capteurs placés sur son corps. Le but de ce procédé est d'avoir des mouvements très naturels. Cependant, bien qu'il s'agisse d'une très bonne base de travail, les données et les animations ainsi créées doivent toujours être retravaillées, nettoyées par les animateurs, avant d'être intégrées dans un jeu vidéo ou dans une animation. Une motion capture bien étudiée, associée à un character design soigné assurent une production de qualité.

Avec qui est-il amené à collaborer ?

Le character designer est amené à collaborer avec pratiquement tout le studio. De l'écrivain, qui va poser les bases de la psychologie du personnage, à l'animateur 3D qui lui donnera vie. Les modeleurs donnent la forme définie par le character designer. Ce dernier va proposer une succession de dessins, suivis de modélisations, pour atteindre le résultat souhaité.

