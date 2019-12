Impact pédagogique direct et indirect des jeux d'Accidental Queens Par Miryam Houali, co-fondatrice d'Accidental Queens

Accidental Queens cherche à développer des jeux qui abordent des questions de société. Problématiques LGBT (A Normal Lost Phone), relations abusives (Another Lost Phone : Laura's Story) et traitement de l'information (Alt-Frequencies) figurent parmis les thèmes principaux abordés. Nous allons voir comment ces jeux ont eu un impact direct sur leur public grâce aux éléments pédagogiques sourcés intégrés à la narration et au gameplay, mais aussi indirect grâce à d'autres modes d'utilisation : en classe au sein de modules d'éducation, dans des associations, via des vidéos YouTube, etc.

Intervenante

Miryam Houali - Co-fondatrice - Accidental Queens

Conférences Games for Change 2019

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris