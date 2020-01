L'esprit critique des joueurs et joueuses, une simple question de profils ? Conférence Games 4 Change Europe d'Esteban Giner - Doctorant Chercheur au Centre de recherches sur les médiations

Cette communication brièvement résumée ici se propose de revenir sur la façon dont les recherches en game studies ont modélisé les profils de joueurs et les impacts que les jeux vidéo peuvent avoir sur leurs audiences en prenant en compte ces profils. Entre proposition de modélisation et études d'impact, l'objectif sera de discuter les apports et limites de ces travaux dans le but de faire émerger les enjeux actuels dans la mobilisation des jeux vidéo pour nourrir l'esprit critique des joueurs et joueuses.

Intervenant

Esteban Giner - Doctorant Chercheur au Centre de recherches sur les médiations

Conférences Games for Change 2019

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris