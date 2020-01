Melodies of Alexandria : Nouveau concert Final Fantasy Bourse du Travail de Lyon, le 6 juin 2020

Suite au succès de leur premier concert en 2015 - "A New World : intimate music from Final Fantasy" - l'association lyonnaise Gones' Entertainment Kulture avait présenté en 2017 le seul concert en France pour les 30 ans de Final Fantasy : "Distant Worlds : music from Final Fantasy".

Pour toucher un public plus large, en 2018 ils avaient satisfait petits et grands avec Disney en concert : Tale As Old As Time.

Melodies of Alexandria

Melodies of Alexandria vous propose un concert réunissant notamment les musiques de l'un des jeux vidéo les plus connus en provenance de l'archipel nippon, accompagné de la bande originale du jeu indépendant No Straight Roads. Ce spectacle, regroupant piano, violon et violoncelle, se déroulera le 6 juin 2020 à la Bourse du Travail de Lyon. Le tarif est au prix unique de 28 euros.

Production originale G'EK Event

Prévu pour 2020, "No Straight Roads" sera mis à l'honneur pour la première partie de cet événement. Si vous connaissez pas le phénomène NSR, découvrez plus bas ce jeu exceptionnel.

La suite du spectacle vous proposera entre autres les musiques d'un JRPG bien connu fêtant ses 20 ans, en la compagnie du pianiste allemand Benyamin Nuss et de la chanteuse Emily Pello. Vous aurez la joie de découvrir des arrangements que vous ne serez pas prêt d'oublier.

Par ailleurs, s'il est possible de prendre une place pour ce show unique, cette année G'EK Event a décidé de proposer également des packs de goodies mais aussi un moment "Meet & Greet" afin de rencontrer les artistes ainsi que l'invité de marque de cet évènement : Wan Hazmer en personne.

En quelques lignes :

Concert le samedi 6 juin 2020 à la Bourse du Travail (Lyon)

Concert sur Final Fantasy, majoritairement le 9, avec en première partie les musiques du jeu No Straight Roads (NSR) qui sortira en 2020

Ce sera un trio : piano, violon, violoncelle. Ce trio sera accompagné à la fin par la chanteuse Emily Pello

De nouveaux arrangements seront composés par Benyamin Nuss

Possibilité d'acheter un pack de goodies aux couleurs du concert pour 10€ : tote bag, gobelet recyclable, sous-bock, sticker, carte postale, affiche

Possibilité de rencontrer les artistes après le concert pour 15 euros : les 3 musiciens, la chanteuse, mais également Wan Hazmer, Lead Designer de Final Fantasy XV et qui est le dirigeant du studio Metronomik, développant NSR.

Billeteries et informations complémentaires