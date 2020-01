Cultures ludiques, cultures critiques : une approche du jeu vidéo comme pratique socialement située Conférence Games 4 Change Europe de Vinciane Zabban - Maître de conférence, Laboratoire Experice, Université Paris 13

Les recherches en sciences sociales déployées à une échelle nationale et auprès de publics diversifiés (Ludespace 2012, Ludenquête 2016) tendent à lui attribuer les caractéristiques d'une pratique culturelle. La pratique du jeu vidéo est socialement située, elle varie en fonction du genre, de l'âge, du niveau d'étude, du milieu social d'appartenance. Jouer aux jeux vidéo n'est pas une compétence innée, il existe des cultures ludiques, et tous les joueurs et joueuses ne disposent pas des mêmes ressources pour appréhender les jeux. La présentation propose de discuter des implications qu'ont ces constats pour l'usage du jeu comme outil pédagogique et critique.

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris