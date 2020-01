Nvidia annonce de nouveaux écrans G-Sync 360 Hz dédiés à l'esport Ecrans 360 Hz conçus pour les joueurs compétitifs, 6 fois plus rapides que les écrans traditionnels

Dans l'univers du jeu compétitif, où les millisecondes peuvent faire la différence entre victoire et défaite, Nvidia dévoile aujourd'hui de nouveaux écrans G-Sync avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz, offrant aux amateurs d'eSport et aux joueurs compétitifs les écrans de jeu les plus rapides jamais créés. A 360 Hz, les frames s'affichent toutes les 2,8 ms, jusqu'à 6 fois plus rapidement que sur les écrans de jeu et les téléviseurs traditionnels.

Nvidia et Asus présentent le premier écran G-Sync 360 Hz au monde - le Asus ROG Swift 360 - au Consumer Electronics Show (CES) de cette semaine à Las Vegas. L'écran, qui sera disponible plus tard cette année, s'associe parfaitement avec les GeForce RTX, les cartes graphiques de jeu les plus rapides au monde, pour offrir la meilleure expérience de jeu compétitive.

Une participation aux tournois eSport et des cashprizes en pleine expansion

Les communautés eSport et des jeux compétitifs continuent de se développer à un rythme phénoménal. Plus de 60% des joueurs de GeForce dans le monde jouent à des jeux compétitifs chaque mois et 211 millions de dollars ont été attribués (1) en tant que cashprize Esports en 2019, ce qui représente une augmentation de 29% par rapport à l'année précédente. L'audience eSport monte également en flèche, avec plus de 450 millions de joueurs qui regardent les tournois compétitifs en temps réel (2).

Nvidia G-Sync : L'innovation au service du gaming

Lancée pour la première fois en 2013, Nvidia G-Sync est surtout connue pour sa technologie innovante de taux de rafraîchissement variable (VRR) qui élimine le tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l'affichage avec la fréquence d'images du GPU. Depuis lors, les processeurs G-Sync ont ajouté de nouvelles technologies d'affichage, y compris l'overdrive dynamique pour améliorer la perception du joueur, un micrologiciel personnalisé pour améliorer la qualité d'image pour une meilleure acquisition de la cible, et maintenant des taux de rafraîchissement de 360 ??Hz pour un temps de réaction rapide. Alors que les professionnels acceptaient auparavant le tearing sur leur écran pour éviter d'attendre la mise à jour de la prochaine frame, avec les technologies 360 Hz et VRR de G-Sync, les frames se rafraîchissent maintenant en moins de 3 ms, pour ainsi obtenir à la fois des trames sans tearing et une latence incroyablement basse.

Créés pour les professionnels - L'Asus ROG Swift 360

Développé en collaboration avec Nvidia, l'Asus ROG Swift 360 est spécialement conçu pour les compétitions eSport et offre une diagonale de 24,5 pouces pour garder chaque pixel d'action dans le champ de vision. L'Asus ROG Swift 360 intègre un design élégant, mais aussi :

Un taux de rafraîchissement ultra rapide : le 360 Hz offre des images d'une clarté cristalline, une latence du système extrêmement faible pour des temps de réaction plus rapides et un mouvement le plus fluide pour garder sa cible en vue.

Une conception pour l'eSport : jouez comme les pros et ne manquez jamais un moment important avec l'écran Full HD 24,5 pouces le plus performant.

Une clarté supérieure : aucun tearing, stuttering, scintillement ou artefact gênant avec la technologie Nvidia G-Sync VRR.

La qualité certifiée par Nvidia : tous les écrans certifiés G-Sync subissent un processus de validation rigoureux et sont soumis à 300 tests de qualité d'image pour garantir une qualité constante et des performances maximales.

Nvidia présentera le nouvel écran G-Sync 360 Hz dans sa salle de presse de l'hôtel Wynn pendant le CES cette semaine, avec un ensemble de démos eSports illustrant comment le 360 Hz améliore les performances du joueur dans l'acquisition, la visée et la perception des cibles.