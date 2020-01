Arte organise sa première "Game jam", un week-end dédié à la création collaborative d'un jeu vidéo Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020

Après avoir accompagné le lancement de 10 oeuvres vidéoludiques, Arte organise pour la première fois un événement consacré à la création de jeux vidéo : une Game Jam où 10 équipes constituées de 6 personnes aux profils variés (game designer, graphiste, développeur, étudiant, journaliste…), encadrées par une personnalité européenne du jeu vidéo, imagineront en 2 jours un prototype de jeu.

La Game Jam Arte 2020 réunit le temps d'un week-end des individus désireux d'inventer un jeu vidéo. L'objectif ? Donner un coup de projecteur sur des talents émergents, former un espace créatif et collaboratif où les idées peuvent être exprimées et circuler librement, faire se rencontrer un réseau de créateurs, auteurs, game designers et développeurs.

Cet événement est ouvert à tous les participants, quels que soient leurs âges ou compétences. Chaque équipe aura pour mentor une personnalité européenne du jeu vidéo : Laura Dilloway (Inkle studio, Royaume-Uni), Claudia Molinari (We are Muesli, Italie) et Yoan Fanise (Digixart, France) pour n'en citer que quelques uns (liste des mentors exhaustive ci-dessous).

Bien que la moitié des joueurs soient des joueuses, le milieu de la création de jeux vidéo reste pourtant majoritairement masculin. En ce week-end de la Journée internationale des droits des femmes, Arte veillera à ce que la parité soit de mise dans la sélection à la fois des mentors mais aussi des membres des équipes.

La mission centrale d'Arte bat ici son plein : faire émerger la création, la soutenir et la transmettre à différents publics. Arte est aussi un acteur du secteur numérique axé sur la création et l'innovation. À ce titre, la chaîne franco-allemande s'affirme comme coproducteur et éditeur d'oeuvres interactives et jeux vidéo, riche d'un catalogue de productions porteuses d'une ambition esthétique et narrative, avec notamment Type : Rider, Homo Machina, Vandals, The Wanderer : Frankenstein's Creature ou encore Vectronom.

Ouverture des préinscriptions demain, mardi 7 janvier ici

Annonce de la thématique : vendredi 6 mars (soir)

Restitution et présentation des projets : dimanche 8 mars en soirée

Liste des 10 mentors européens (par ordre alphabétique) :