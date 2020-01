Deux nouvelles arrivées dans le Pro Tour ESL : Blizzard Entertainment, ESL et DreamHack signent un accord de 3 ans Plus de $4.6 USD millions de cash prize seront distribués dans le nouveau format Pro Tour ESL StarCraft II et Warcraft III : Reforged

ESL et DreamHack, sociétés du groupe de divertissement MTG, ont annoncé aujourd'hui un accord stratégique de 3 ans avec Blizzard Entertainment. La plus grande société esport au monde et l'organisateur de festivals gaming créent ainsi de nouveaux formats ESL Pro Tour pour StarCraft II et Warcraft III : Reforged, avec le concours de Blizzard, apportant un prize pool de plus de $1.8 USD million pour StarCraft et $200,000 USD pour Warcraft dans cette première saison.

Dans la droite lignée des StarCraft II World Championship Series, ce nouvel ESL Pro Tour StarCraft II verra les meilleurs joueurs s'affronter dans des tournois sur 4 continents avec des finales mondiales qui migreront de la BlizzCon à l'Intel Extreme Masters Katowice.

De plus, ESL et DreamHack construisent une nouvelle plateforme compétitive pour Warcraft III : Reforged, en créant l'ESL Pro Tour Warcraft III : Reforged.

Après le lancement à succès de l'ESL Pro Tour CS : GO en septembre 2019, ESL et DreamHack sont fiers d'annoncer les deuxièmes et troisièmes jeux à être incorporés dans le circuit global crée pour les joueurs, les fans et les partenaires. Ces competitions ont pour but de créer un chemin clair pour la réussite des joueurs de tous niveaux, avec un arc narratif facile à suivre pour les fans existants de jeux RTS, le tout dans une structure lisible et abordable pour les nouveaux fans d'esports et viable ainsi que fructueuse pour les marques et partenaires media.

Les communautés et fans des jeux real-time strategy (RTS) de Blizzard Entertainment vivent leur passion depuis plus de 20 ans. C'est grâce à leur engagement et leur ferveur que des stars sont nées, des rivalités se sont formées et des enjeux ont été créés, qui ont permis de mener StarCraft et Warcraft au firmament de l'esport mondial.

Nous sommes extrêmement honorés de pouvoir créer ces nouveaux circuits pour les fans de RTS et de pouvoir le faire via deux des jeux esports les plus prestigieux au monde" a déclaré Sebastian Weishaar, Chief Product Officer chez ESL. "ESL et DreamHack ont été partie prenante du développement de l'aspect esport des jeux Blizzard, en construisant des écosystèmes pour chacun d'eux depuis de longues années. L'opportunité d'accueillir StarCraft II et Warcraft III dans notre ESL Pro Tour est une possibilité supplémentaire pour nous de contribuer à cette passion qui nourrit les communautés de chacun de ces jeux et devrait permettre de continuer à écrire de belles pages de l'histoire de l'esport mondial."

Nous sommes fiers et heureux d'avoir été choisis par Blizzard pour porter le flambeau des compétitions StarCraft II et Warcraft III," a expliqué Marcus Lindmark, co-CEO de DreamHack. "C'est non seulement une opportunité de renforcer notre position commune au plus haut niveau des organisateurs de tournois au monde, grâce à notre expertise et notre audience combinées, mais aussi de développer et étendre la portée de ces communautés historiques de joueurs, d'équipes et de fans de Starcraft II et Warcraft III, qui ont joué un rôle important dans l'éclosion de l'esport tel que nous le connaissons aujourd'hui."

Les communautés StarCraft II et Warcraft III sont certainement les plus habitées par la passion et la dévotion à leurs jeux préférés dans l'histoire de l'esport dans le monde," comme l'explique J. Allen Brack, Président de Blizzard Entertainment. "ESL et DreamHack ont contribué à cette histoire, en étant des partenaires de longue date pour Blizzard et dans la construction de cet environnement esport d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi nous voulons donner la possibilité aux joueurs, aux talents, aux créateurs de contenu et aux fans de continuer à profiter de cette relation à long terme qui nous anime, avec de très belles années devant nous."

Cette opportunité est une très belle avancée pour StarCraft II et l'esport et permet aussi de créer une toute nouvelle scène esport Warcraft III : Reforged," s'est exprimé Pete Vlastelica, Président et CEO d'Activision Blizzard Esports. "Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi amplifier les efforts de chacun pour que tous puissent vivre le meilleur du divertissement compétitif, tant au niveau des fans que des joueurs dans le monde entier. C'est pour cette raison que nous sommes absolument ravis de pouvoir étendre encore notre collaboration avec ESL et DreamHack afin de toujours promouvoir cette passion sans égale."

Le format qualificatif de l'ESL Pro Tour StarCraft II est basé sur le modèle éprouvé des WCS de Blizzard. La première saison du StarCraft II tour sera composée de 7 tournois en tout, incluant Katowice 2020 et Katowice 2021 afin de permettre aux nouveaux joueurs de se frayer un chemin au sommet. Deux IEM et quatre tournois DreamHack seront ainsi couronnés par la finale aux Masters Championship Intel Extreme Masters Katowice 2021.

Le programme esport Warcraft III : Reforged consistera en une compétition ESL et trois tournois DreamHack, culminant en un tournoi de niveau Championship en 2020. En plus de ces deux nouveaux ESL Pro Tours, des compétitions ESL Open Cups seront tenues chaque semaine pour que chacun, des plus novices aux plus chevronnés, puissent avoir une chance de se confronter à l'ensemble de la communauté.

Retrouvez plus d'information à propos des circuits et tournois sur notre site ESL officiel pour StarCraft II et Warcraft III, ainsi que sur le site esport StarCraft II pour plus d'information sur les WCS.