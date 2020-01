Novaquark, le développeur de Dual Universe, embauche l'ancien directeur technique de CCP en tant que nouveau CTO

Novaquark, le développeur du jeu derrière le MMO de science-fiction "Dual Universe", a récemment embauché Högni Gylfason en tant que Chief Technology Officer. Högni Gylfason, qui était auparavant directeur technique chez CCP, dirigeait les "Dev Ops" et implémentait des solutions cloud "games as a service" pour Eve Online, contribuant à en faire l'un des jeux les plus vénérés de son genre.

Son expertise se prête parfaitement à Dual Universe, puisqu'il aidera à optimiser les flux de travail et soutiendra le développement d'une plate-forme hautement évolutive hébergeant potentiellement des millions de joueurs dans le même univers de jeu. Cela garantira une expérience optimale pour chaque joueur malgré le volume de trafic - un exploit tout à fait unique dans le domaine des jeux en ligne.

Compte tenu de la popularité des autres jeux qui servent de réceptacle à la créativité des joueurs, Dual Universe peut tout à fait rivaliser avec les plus grands tout en offrant un univers de jeu unique pour les joueurs du monde entier. Dual Universe propose un monde entièrement modifiable grâce à la technologie de voxels de Novaquark." précise Högni Gylfason.

Interrogé sur les similitudes entre Eve Online et Dual Universe, Högni Gylfason a évoqué l'univers "single-shard", un concept dans lequel tous les joueurs se retrouvent dans le même monde et en même temps, ainsi que les implications techniques de sa mise en oeuvre. "Là où les deux diffèrent cependant, c'est dans la façon dont Dual Universe traite les problèmes liés à la prise en charge d'un grand nombre de joueurs au même endroit."

Recruter les meilleurs talents a toujours été un impératif au sein de Novaquark et c'est pourquoi l'équipe ainsi que Högni Gylfason sont ravis de leur nouvelle collaboration. Le PDG de Novaquark, Jean-Christophe Baillie, a également déclaré : "Nous sommes très heureux que Högni travaille avec nous sur le jeu. La société s'est toujours concentrée sur le recrutement de personnes extrêmement qualifiées et créatives. Je suis donc certain que son arrivée au sein de l'équipe nous permettra de réaliser l'objectif de Dual Universe, qui est de repousser vers de nouveaux sommets les limites des expériences émergentes massivement multijoueurs."

L'arrivée de Högni Gylfason intervient à un moment charnière, puisque la société se prépare pour le lancement de l'Alpha 3 de Dual Universe en janvier, puis la sortie de la Bêta 1 en été 2020.