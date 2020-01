Les cartes graphiques AMD Radeon RX 5600 XT devraient être disponibles à partir du 21 janvier 2020 au prix de 279 dollars américains auprès des fabricants partenaires AMD, et notamment ASRock, Asus, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire et XFX. Les AMD Radeon RX 5600, RX 5600M et RX 5700M sont prévues pour une disponibilité dans les systèmes OEM au début du premier trimestre 2020. Le portable gaming Dell G5 15 SE sera disponible en avril, et le nouveau système gaming Alienware Aurora est attendu dans les semaines à venir.

L'écosystème d'écrans à technologie de synchronisation adaptative le plus important au monde n'a de cesse de croitre depuis son lancement il y a 6 ans. Il devrait bientôt compter plus de 1 000 écrans certifiés ce mois-ci[15]. Par ailleurs, la performance et la variété des composants gaming a augmenté de façon considérable alors que les joueurs ont vu leurs attentes évoluer en matière de ressenti. Parallèlement au programme AMD FreeSync de base, AMD introduit un nouveau programme AMD FreeSync Premium pour permettre aux joueurs d'identifier plus facilement les écrans qui proposent les meilleures expériences en termes de fluidité et de taux de rafraîchissement élevés :

"Fidèle à l'engagement de Dell et Alienware de proposer une expérience sans compromis, le GPU AMD Radeon RX 5600M permet aux utilisateurs du Dell G5 15 SE de profiter d'un jeu immersif qui plus est de haute qualité et de haute performance lors de déplacements avec une faible consommation" a pu dire Vivian Lien, vice president Alienware et Dell Gaming. "Nos utilisateurs de PC tours profiteront également de la nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 5600 avec des performances de haut niveau et une richesse fonctionnelle indéniable au coeur de notre tout nouveau Alienware Aurora."

"Qu'il s'agisse de titres hautement compétitifs à l'action haletante, ou de blockbusters AAA aux graphismes sidérants, les jeux du moment demandent davantage de performances, des débits d'images supérieurs et des temps de latence plus bas que jamais" a pu indiquer Scott Herkelman, corporate vice president general manager, Radeon Technologies Group pour AMD. "Il y a 90 millions de joueurs actifs sur Steam[5]. Dans une récente étude, jusqu'à 64% des joueurs participants ont indiqué jouer en 1080p[6]. Nous souhaitons proposer à tous les joueurs 1080p la puissance brute et les fonctionnalités incroyables qui sont nécessaires aux meilleures expériences de jeu avec tous les réglages au maximum. L'AMD Radeon RX 5600 XT fait plus que répondre à cette exigence, en étant au coeur d'un jeu 1080p ultime à un prix qui ravira les joueurs où qu'ils soient."

Profitant de l'architecture AMD RDNA et du procédé de fabrication à la pointe de l'industrie en 7nm, la gamme AMD Radeon RX 5600 peut se targuer d'une bande passante élevée grâce à la technologie PCIe 4.0 et à la mémoire haut débit GDDR6. Ainsi, cette gamme propose de très hauts niveaux de performance et d'efficacité énergétique. Le modèle vedette AMD Radeon RX 5600 XT propose des performances 20% supérieures, en moyenne, sur les jeux AAA les plus en vogue du moment[1], et jusqu'à 10% de performances supérieures en moyenne avec les titres eSports les plus populaires face à la concurrence.

Notes et références

1. Testing done by AMD performance labs 12/17/2019 on RX 5600 XT (Driver : AMD 19.50), GTX 1660Ti (Driver : Nvidia 441.41 WHQL), Ryzen 7 3800X, 16GB DDR4-3200MHz, Gigabyte X570 Aorus Master, F10 bios, Win10 Pro x64 18362. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Games tested include Battlefield 5, Borderlands 3, Call of Duty : Modern Warfare, The Division 2, Gears of War 5, Monster Hunter World, Red Dead Redemption, Star Wars Jedi : Fallen Order, and Ghost Recon Breakpoint.Performance may vary. RX-418

2. Testing done by AMD performance labs 12/17/2019 on RX 5600 XT (Driver : AMD 19.50), GTX 1660Ti (Driver : Nvidia 441.41 WHQL), Ryzen 7 3800X, 16GB DDR4-3200MHz, Gigabyte X570 Aorus Master, F10 bios, Win10 Pro x64 18362. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Games tested include Apex Legends, Fortnite, Overwatch, Playerunkown'S Battlegrounds, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, and World of Warcraft : Battle for Azeroth. Performance may vary. RX-419

3. Requires a monitor and AMD Radeon graphics, both with FreeSync Premium support. AMD FreeSync Premium requires mandatory low framerate compensation and at least 120 Hz refresh rate at minimum FHD. See www.amd.com/freesync for complete details. Confirm capability with your system manufacturer before purchase. GD-161.

4. FreeSync Premium Pro does not require HDR capable monitors ; driver can set monitor in native mode when FreeSync Premium Pro supported HDR content is detected. Otherwise, HDR content requires that the system be configured with a fully HDR-ready content chain, including : graphics card, graphics driver and application. Video content must be graded in HDR and viewed with an HDR-ready player. Windowed mode content requires operating system support. GD-162.

5. Source : https://variety.com/2019/gaming/news/steam-one-billion-accounts-1203201159/

6. November 2019 Steam survey reported 64.63% of gamers are playing at 1080p - https://store.steampowered.com/hwsurvey/

7. Testing done by AMD performance labs 12/20/2019 on RX 5600 XT and RX 590 (Driver : AMD 19.50), Ryzen 7 3800X, 16GB DDR4-3200MHz, Gigabyte X570 Aorus Master, F10 bios, Win10 Pro x64 18362. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. All scores are an average of 3 runs with the same settings. Performance may vary based on use of latest drivers. RX-421

8. Radeon Boost is compatible with Windows 7 and 10 in select titles only. Hardware compatibility includes RX 400 and newer consumer dGPUs, Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. For a list of compatible titles see https://www.amd.com/en/technologies/radeon-boost. GD-158

9. Testing done by AMD performance labs 12/19/2019 on Ryzen 5 3600X, 16GB DDR4-3200MHz, Gigabyte X570 Aorus Master, F5g bios, Win10 Pro Build 1903, AMD Driver 19.12.2 Dec2 Press Driver, RX 5600 XT with Radeon Boost On vs Off in Overwatch at 1440p. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Performance may vary. RX-415

10. Radeon Anti-Lag is compatible with DirectX 9 and DirectX 11 APIs, Windows 7 and 10. Hardware compatibility includes GCN and newer consumer dGPUs Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. GD-157

11. Testing done by AMD performance labs 12/13/2019 on Ryzen 5 3600X, 16GB DDR4-3200MHz, Gigabyte X570 Aorus Master, F5g bios, Win10 Pro x64 18362.175, AMD Driver 19.50, RX 5600 XT with Anti-Lag Off vs On. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Performance may vary. RX-414

12. Radeon Image Sharpening is compatible with DirectX 11, 12, & Vulkan APIs and DirectX 9 for RX 5000 Series only, and Windows 10. Hardware compatibility includes GCN and newer consumer dGPUs, Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. GD-156

13. Game clock is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics Power). Actual individual game clock results may vary. GD-147

14. Boost Clock Frequency is the maximum frequency achievable on the GPU running a bursty workload. Boost clock achievability, frequency, and sustainability will vary based on several factors, including but not limited to : thermal conditions and variation in applications and workloads. GD-151

15. As of Dec. 2019, the number of FreeSync technology enabled screens available (950+) at https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors - Largest ecosystem when compared to publicly available listings of competing product solutions at https://www.144hzmonitors.com/list-of-g-sync-monitors/ and https://www.blurbusters.com/gsync/list-of-gsync-monitors/ which list 58 screens respectively. GD-130.

16. FreeSync requires a monitor and AMD Radeon graphics, both with FreeSync support. See www.amd.com/freesync for complete details. Confirm capability with your system manufacturer before purchase. GD-127