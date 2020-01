Ecrire sur les jeux vidéo dans la presse aujourd'hui : à quoi bon ? Conférence Games 4 Change Europe d'Erwan Higuinen - Journaliste et critique - Les Inrockuptibles

Entre une certaine tradition du test pensé comme un guide d'achat objectif et la bruyante omniprésence des influenceurs, entre la toute puissance supposée de l'industrie et l'émergence d'un jeu vidéo d'auteur et/ou engagé, quelles peuvent être aujourd'hui le rôle et la place d'une critique vidéoludique face à l'avalanche des sorties ? Tentative de réponse entre état des lieux général, expérience personnelle et rapprochement avec les autres formes de critique (cinématographique, littéraire, musicale…)

Conférences Games for Change 2019

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris