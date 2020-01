Pour un dialogue constructif autour de la conception et de l'utilisation du jeu vidéo Conférence Games 4 Change Europe d'Alain Thillay - Chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée (DNE - TN2)

A l'instar de l'ensemble des objets culturels (cinéma, littérature, BD, musique…), le jeu vidéo est un objet de curiosité, d'interrogation, d'intérêt ou d'apprentissage. L'Ecole ne peut pas l'ignorer dans le cadre de ses missions de formation de citoyens éclairés et du développement des compétences numériques du XXIe siècle. Esprit ludique et esprit critique ne s'opposent pas : plaisir d'apprendre et recul nécessaire sur ses pratiques et ses apprentissages, stratégie pédagogique et discernement des sources et des contextes… D'où l'intérêt des grilles d'analyse partagées, des objectifs et des publics clairement identifiés par chacun des acteurs et de regards croisés - y compris dans la presse spécialisée - pour rendre compte de la richesse et de la variété possible des approches.

Conférences Games for Change 2019

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris