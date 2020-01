Produire des jeux vidéo, d'hier à aujourd'hui (métiers, méthodologie, pratiques, financements…) Enregistrement réalisé le 13 décembre 2019 dans le cadre du colloque "Mémoire du jeu vidéo" coorganisé par le CNJV et la Cité des sciences et de l'industrie

Colloque "Métiers du jeu vidéo - Héritage et transmission"

Est-ce que tout a réellement changé dans la manière de produire des jeux vidéo entre les années 80 et aujourd'hui ? L'industrialisation a-t-elle gommé toute forme d'artisanat ? Comment les métiers ont évolué au cours de ces trois décennies ?

Intervenants

Marine Macq

Laurant Weill

Sylvain Huet

Bertrand Brocard

Conférence animée par Jean Zeid

Réalisateur : Alexandre Gomez

Co-production : Bertrand Brocard / Fabrice Lourie

Enregistrement réalisé le 13 décembre 2019 dans le cadre du colloque "Mémoire du jeu vidéo". Coorganisé par le Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV) et la Cité des sciences et de l'industrie, ce 3ème colloque national a réuni universitaires, archivistes, éditeurs, développeurs, producteurs, journalistes, étudiants mais aussi associations et syndicats professionnels.