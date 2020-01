ES1, la chaîne esport, désormais disponible avec Canal+ La première chaîne de télévision entièrement dédiée à l'esport poursuit son déploiement en France et sera désormais accessible dans les offres Canal+

Le groupe Webedia - premier groupe média français dédié au loisir et au divertissement online avec 30 millions de visiteurs uniques par mois* - annonce l'arrivée de ES1 dès le 14 janvier auprès des abonnés Canal+ satellite et TNT sur le canal 159 (numérotation satellite) ou sur le canal 169 (numérotation TNT) et en OTT sur ordinateur, tablette et smartphone via myCANAL.

La chaîne sera par ailleurs disponible auprès des abonnés Canal+ chez les opérateurs (Orange, Free, SFR et Bouygues) et auprès des abonnés aux offres by Canal (TV by Canal chez Free et Famille by Canal chez Orange) d'ici fin janvier.

Après Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR et d'autres opérateurs, la chaîne esport lancée en 2018 sera désormais disponible auprès de l'ensemble des distributeurs français et poursuit par ailleurs son développement international.

Pour Bertrand Amar, fondateur et directeur d'ES1, "Nous sommes fiers de rejoindre les offres Canal+ réputées pour la qualité de leurs contenus. Le choix de Canal+ d'intégrer ES1 valide une nouvelle fois l'attractivité de l'esport auprès d'un public de plus en plus large et la force du format de la chaîne"

Pour Nicolas Gicquel, Directeur des programmes d'ES1, "La disponibilité d'ES1 dans les offres Canal+ permettra aux programmes de la chaîne de rencontrer un nouveau public rejoignant ainsi tous les fans d'esport et de jeux vidéo à qui ES1 est dédiée".