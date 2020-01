Evry Games City fait son grand retour avec une 4e édition les 24/25/26 avril 2020 Le rendez-vous responsable du jeu vidéo "made in France"

Après 3 éditions qui ont rencontré un vif succès, le rendez-vous de la culture numérique et du jeu vidéo en Ile-de-France fait son grand retour à Evry-Courcouronnes. Plébiscité par un large public et soutenu par les acteurs majeurs du secteur, cet événement devenu incontournable pour les studios indépendants français voit plus grand en 2020.

Après avoir accompagné les lauréats des années précédentes à l'E3 de Los Angeles et au Gamescom de Cologne, EGC4 proposera cette année à l'ensemble des visiteurs une programmation encore plus éclectique avec une mise en lumière toute particulière du savoir-faire français à travers ses formations et créateurs de jeux.

Pour pouvoir proposer un lieu à la hauteur de ses ambitions, l'ENSIIE productrice de l'événement s'associe à Télécom SudParis et Institut Mines-Télécom BS.

Sur le Campus IMT d'Evry-Courcouronnes qui deviendra pour l'occasion une "Game City" du jeu vidéo, l'ensemble des visiteurs pourront le temps d'un week-end vivre des expériences vidéo ludiques de découvertes et de partage autour du cloud gaming, des studios indépendants, du E-Sport, des innovations VR et des jeux incontournables du moment.

Grâce à la participation active de la ville d'Evry-Courcouronnes et de l'agglomération Grand Paris Sud, l'édition 2020 deviendra la vitrine française de ce qu'il se fait de mieux en matière de formation, création, production et promotion d'un jeu vidéo ; nous souhaitons être les instigateurs de nouvelles vocations pour les jeunes, et devenir une passerelle vers l'international pour les plus motivés d'entre eux.

À l'occasion de cette nouvelle édition, EGC4 innove en créant le prix des "Ambassadeurs du Made in France" qui récompensera par métier, les meilleurs jeunes talents du jeu vidéo français.

Last but not least, parce que nous souhaitons donner du sens à notre action, parce que le jeu vidéo concerne toute la jeunesse, et parce que les acteurs du secteur ont la volonté de s'impliquer pour lutter contre le réchauffement climatique, nous profiterons d'EGC4 pour éveiller les consciences. Nous proposerons en lien avec la société Budgames et de nombreux partenaires, un nouveau challenge de création collaborative pour imaginer le "positive game" de demain et lever des fonds au profit d'une association qui se bat pour la planète.