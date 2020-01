204 milliards de téléchargements mobiles en 2019 dans le monde

App Annie, spécialiste en données et enseignements sur le marché des applications mobiles publie aujourd'hui sa très attendue rétrospective pour le marché des applications mobiles en 2019. Chiffres clefs, tendances par secteurs d'activité, classements globaux et France, App Annie passe en revue l'app-économie qui a battu de nouveaux records en 2019.

Les téléchargements d'applications ont dépassé les 204 milliards en 2019 dans le monde

Depuis 2016, les téléchargements annuels mondiaux ont augmenté de 45 % ce qui est particulièrement impressionnant.

Les téléchargements sont en grande partie alimentés par les marchés émergents, notamment l'Inde, le Brésil et l'Indonésie.

La France enregistre une croissance de 5% des téléchargements par rapport à 2018 avec 1 milliard 935 millions de téléchargements cette année.

Les consommateurs ont dépensé 120 milliards de dollars dans le monde en 2019, soit 2 fois plus qu'en 2016

Les jeux représentent maintenant 72 % de toutes les dépenses des appstores. Les abonnements à des applications autres que les jeux ont alimenté la croissance des dépenses, dont la part est passée de 18 % en 2016 à 28 % en 2019.

La Chine reste le plus grand marché, représentant 40 % des dépenses mondiales. D'ici 2020, l'industrie du mobile devrait contribuer à hauteur de 4,2 billions de dollars au PIB mondial.

La France enregistre une croissance de 25% des dépenses consommateurs par rapport à 2018, et de 120% par rapport à 2016, avec 1 milliard 685 millions de dollars de dépenses cette année.

Les utilisateurs ont passé en moyenne 3 heures et 40 minutes par jour sur le mobile

Un chiffre en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente et de 35 % par rapport à 2017. Les français enregistrent une hausse du temps passé sur le mobile de 25% par rapport à 2017, avec 2,3 heures par jour sur le mobile.

Les abonnements in-app contribuent à 96% des dépenses parmi les meilleures applications hors-jeux

Les applications de rencontres et de streaming vidéo ont connu un grand succès avec les abonnements : Tinder, Netflix et Tencent Video sont en tête du classement des dépenses des consommateurs en 2019 pour les applications hors jeux.

Le mobile est le système nerveux central de nos appareils connectés

Le mobile est le cerveau de tous les appareils et écrans : qu'il s'agisse de la diffusion en continu sur Apple TV ou Chromecast ou du contrôle des fonctions dans une voiture.

D'ici 2025, il y aura 25,2 milliards d'appareils connectés, soit une augmentation de 177 % par rapport à 2018.

Les 3 plus importantes introductions en bourse en 2019 étaient des sociétés dont le coeur de métier est le mobile

#n°1 Groupe Alibaba (167,6 milliards de dollars US), n°2 Prosus & Naspers (100 milliards de dollars US), n°3 Uber (82,4 milliards de dollars US).

mLes sociétés axées sur le mobile ont été évaluées à 544 milliards de dollars lors de leur introduction en bourse, soit 6,5 fois la valeur totale des sociétés qui ne sont pas axées sur le mobile.

La rétrospective 2019 par catégories d'applis

Les jeux ont représenté 86 milliards de dollars de dépenses consommateurs dans les App stores

C'est le secteur qui a connu la croissance la plus rapide, battant les consoles et les PC/Mac. Les jeux mobiles enregistrent 25 % de dépenses consommateurs de plus que tous les autres jeux combinés (console de salon, jeux PC/Mac, console portable).

À l'échelle mondiale, les consommateurs ont consulté les applications Finances 100 % plus souvent en 2019 par rapport à 2017

Globalement, la moyenne des utilisateurs des 10 premières applications Fintech a augmenté

20 % sur un an, tandis que celle des applis bancaires a progressé 15%. En France, la moyenne des utilisateurs a augmenté de 40% entre 2018 et 2019 pour les applis fintechs.

Le nombre de téléchargements d'applis de shopping a augmenté de 20 % entre 2018 et 2019, passant à plus de 5,4 milliards.

Les dépenses consommateurs ont été en grande partie alimentée par les ventes de fin d'année telles que Black Friday, Single Day et Cyber Monday. A titre indicatif, 38,4 milliards ont été dépensés sur Alibaba lors du Single day.

En France, les utilisateurs ont passé 31% de temps en plus sur les applis de shopping par rapport à 2018, soit 469 millions d'heures.

Streaming vidéo : 50% de sessions de plus qu'en 2017 pour les applis de streaming dans le monde

Les français eux, enregistrent une croissance significative de 60% de plus de sessions qu'en 2017 dans les applications de divertissement et de 19% de plus qu'en 2018, soit plus de 12 milliards de sessions.

Disney+ et TikTok perturbent le marché du streaming vidéo : TikTok a dépassé les 68 milliards d'heures passées dans le monde.

50% du temps passé sur le mobile est consacré aux réseaux sociaux et aux communications, en hausse de 25% par rapport à 2017

Le temps global passé dans TikTok a augmenté de 210% d'une année sur l'autre en 2019 dans le monde.