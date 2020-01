La conférence "The Big Deal" revient en avril 2020 La conférence internationale de l'entreprise My.Games aura lieu le 11 avril au siège du groupe Mail.ru à Moscou

My.Games a annoncé sa seconde conférence The Big Deal, qui aura lieu le 11 avril 2020 à Moscou. Le thème de la conférence sera "l'Ouest et l'Asie". Celle-ci portera sur tous les aspects de l'industrie du jeu vidéo : du développement à l'édition, le marketing et l'investissement. Des intervenants travaillant chez de grands éditeurs et studios internationaux discuteront des opportunités et des défis, tout en comparant leurs expériences sur les marchés américains, européens et asiatiques.

Plus de 1 000 délégués ont participé à la conférence The Big Deal l'an dernier, comprenant des intervenants de Blizzard, Google, iDreamSky, Riot Games, Tencent, Ubisoft, Unity Technologies et d'autres grands acteurs du marché. La conférence a comporté une série de panels et de tables rondes sur les questions les plus urgentes de l'industrie du jeu vidéo mais également des discussions autour du développement. Les sujets allaient de "Storytelling in Communications" à "How to Grow A Game - From Soft Launch to 1 million $ Monthly Revenue" et bien d'autres encore.

"Nous avons créé The Big Deal pour connecter les professionnels de l'industrie du jeu vidéo dans le monde entier, créant ainsi un espace pour partager leurs expériences et leurs pratiques commerciales. Les commentaires de la communauté sur notre première conférence ont été extrêmement positifs, alors nous sommes ravis d'organiser à nouveau la conférence The Big deal en 2020", a déclaré Vasily Maguryan, PDG de My.Games.

L'inscription à la Conférence The Big Deal débutera début 2020. La participation est gratuite, mais toutes les demandes seront soumises à l'approbation des organisateurs de la conférence, car les billets sont limités. Le programme complet de la Conférence The Big Deal sera également disponible sur le site Web début 2020.

La Conférence The Big Deal est l'événement phare de l'initiative The Big Deal de My.Games. La série comprend des réunions régulières, des tables rondes et d'autres événements pour les développeurs tout au long de l'année.