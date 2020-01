Europe Créative : Appel à projets développement de jeux vidéo Date limite de dépôt : 12 février 2020

L'appel Développement de Jeux Vidéo soutient des jeux narratifs au caractère innovant et créatif (et notamment les projets à destination du jeune public) dans leur phase de conception, portés par des sociétés de jeux vidéo ayant une expérience antérieure de production et de commercialisation de jeux vidéo. Les projets ciblés sont dotés d'une stratégie de développement et de distribution sur les marchés européens et mondiaux (audience, marketing...) et d'un potentiel d'exploitation.

