Pédagogie par le jeu : comment remettre les apprentissages en jeu (conférence - débat) Jeudi 6 février, 9h à 11h30 (accueil à partir de 8h30) Amphithéâtre Charpak, Rez-de-chaussée Tour 22 - Sorbonne-Université - Campus Pierre et Marie Curie

A l'occasion de la sortie du rapport FutuRIS du groupe de travail "Pédagogie par le jeu" de l'Association nationale de la Recherche de la Technologie, nous avons le plaisir de vous convier à notre conférence-débat qui se tiendra à La Sorbonne : Pédagogie par le jeu : comment remettre les apprentissages en jeu ?

"Bien mais peut mieux faire" pourrait e?tre l'appre?ciation donne?e a? la France lors du dernier classement de l'e?tude PISA. Face a? ce constat, le développement à une plus grande échelle de la pédagogie par le jeu pourrait être l'une des pistes d'ame?lioration du syste?me e?ducatif français.

ll existe aujourd'hui une demande sociale de pédagogie par le jeu émanant non seulement des familles mais aussi des institutions publiques et privées. Longtemps tenus à l'écart du système éducatif et du monde de l'entreprise, les jeux pédagogiques s'invitent désormais dans ces institutions. Mais à la différence des pays nordiques, l'investissement dans la pédagogie par le jeu n'est est qu'à ses débuts en France.

Mais qu'apportent, au juste, l'usage des jeux aux processus d'apprentissage ?

Quels en sont les enjeux ?

Cette conférence-débat réunira :

Denis Masseglia , député de Maine-et-Loire, Président du groupe d'étude sur les jeux vidéos à l'Assemblée nationale ;

Programme complet de la conférence.

Inscription