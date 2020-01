Venez vivre la grande finale de la Trackmania Grand League à la Lyon e-Sport Lyon e-Sport 2020 du 28 février au 1er mars 2020

La Lyon e-Sport démarrera sur les chapeaux de roues en accueillant la Trackmania Grand League lors de sa soirée d'ouverture. Réservez votre vendredi 28 février 2020 dès 19h pour assister à ce spectacle d'envergure, réunissant les meilleurs joueurs du monde entier.

Lyon e-Sport s'ouvre à Trackmania

La traditionnelle soirée d'ouverture de la Lyon e-Sport est de nouveau de la partie et, pour la première fois de son histoire, accueillera les phases finales de la ligue officielle Trackmania² Stadium : la Trackmania Grand League Winter 2020 ! Une soirée 100% compétitive qui s'annonce prestigieuse.

Les 16 meilleurs joueurs au monde s'affrontent en ce moment pour obtenir une place en playoffs. Venant du Canada, du Brésil, de la République Tchèque, ou encore de l'Autriche, Pac, Spam, Papou, Rollin, Scrapie, et l'incontournable CarlJR, ainsi que Bren ou Cocow pour représenter les couleurs de la France, se livrent une lutte sans merci dans l'espoir d'accéder aux phases finales sur la scène grandiose du grand amphithéatre 3000 de la Cité des Congrès, où seul 6 joueurs auront le privilège d'accéder.

Le tournoi Trackmania Grand League Winter 2020 a donc commencé le 5 janvier. La finale du loser bracket, la finale du winner bracket et la grande finale se joueront lors de la Lyon e-Sport pour votre plus grand plaisir, en mode Cup. Les joueurs gagnent des points selon leur position sur la grille d'arrivée : ils devront donc engranger un maximum de points sur des manches très courtes (environ 1 minute), et sur des circuits plus variés les uns que les autres.

Le premier arrivé à 120 points l'emportera, mais à ce niveau les matchs se jouent souvent sur les tiebreak, promettant un spectacle d'exception et une compétition acharnée. Tout au long de la soirée, Sardoche, bien connu de la scène Trackmania, et Etoiles seront aux manettes pour commenter le tournoi.

Comment participer à cette finale ?

Pour ne rien manquer de ce spectacle qui s'annonce inoubliable, rendez-vous vendredi 28 février à 19h pour l'ouverture des portes de la Cité des Congrès, et le début de la soirée à 20h. Les billets journées sont à 10€ alors n'hésitez plus. Si vous souhaitez rester plus longtemps et assister au premier tournoi Trackmania² Stadium de la Lyon e-Sport, des pass 3 jours sont disponibles pour 25€.

Billetterie : https://www.lyon-esport.fr/billetterie/

Vous aurez alors accès à la grande zone d'exposition qui vous permettra de venir tester les dernières nouveautés des studios de jeux vidéos. Des tournois pour les spectateurs seront accessibles à tous sur les différents stands, et de nombreux influenceurs seront présents pour des séances de photos et dédicaces. Ils vous permettront aussi d'assister aux tournois incontournables de League of Legends et de Fortnite.

