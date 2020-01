Programme d'accélération 2020 : Appel à projets dans les Hauts de France, en Nouvelle Aquitaine et en NRW - Allemagne

SpielFabrique, avec la coopération avec la Compagnie des Martingales (CdM), recherche des studios indépendants de jeux vidéo, avec des concepts de jeu à développer ou en développement, pour participer à son programme d'accélération 2020.

Vous êtes un développeur professionnel de jeux vidéo, vous portez un projet de jeu vidéo innovant ayant un grand potentiel culturel et commercial ? Vous cherchez à acquérir ou à améliorer votre stratégie et votre positionnement d'entreprise, vos compétences en marketing et communication ? Vous recherchez des financements publics ou privés ? Si votre studio est localisé soit dans la région des Hauts de France, soit en Nouvelle Aquitaine soit en NRW, envoyez-nous votre candidature pour le programme d'accélération avant le 14 février 2020 à 18 : 00 (UTC+1.) sur la plateforme F6s (www.F6s.com).

Si vous êtes sélectionné, nous vous proposons :

Un accompagnement personnalisé s'appuyant sur des experts internationaux du jeu vidéo, de chercheurs et d'enseignants, de publishers et de studios indépendants et AAA. Cet accompagnement se matérialise par trois séminaires de deux jours localisés à Düsseldorf, Angoulême et Lille, ainsi que par des webinaires avec des experts.

Un soutien en termes de préparation pour participer efficacement à des évènements professionnels (Berlin Games Week, Gamescom, Gameco …)

L'accès à un réseau de premier ordre d'entreprises, d'experts du jeu vidéo, d'investisseurs et de partenaires des industries créatives

L'accès à l'ensemble de ces services est gratuit pour les studios sélectionnés et les frais de déplacements pour les workshops sont financés.

Nous recherchons des studios qui se distinguent par des projets de haute qualité ainsi que des ambitions internationales et économiques pour un développement d'entreprise réussi à long terme.

Vous pouvez envoyer votre candidature et trouver une description détaillée de ce programme et des conditions de candidatures sur le lien suivant :

https://www.f6s.com/spielfabriqueacceleratorprogram2020

Ce programme d'accélération a été créé par SpielFabrique en septembre 2016 avec la participation de la Compagnie des Martingales en 2019. À ce jour, nous avons accompagné avec succès dix-sept entreprises.

Ce programme d'accélération franco-allemand est soutenu par :