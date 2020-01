Activision Blizzard et Google s'associent pour la diffusion de compétitions eSport Ces 2 entités ouvrent ensemble une nouvelle ère d'expériences de jeu grâce au Cloud de Google et à YouTube en tant que plateforme exclusive de streaming esport en direct

Activision Blizzard et Google ont annoncé en fin de semaine dernière un accord stratégique de plusieurs années pour permettre aux joueurs de vivre de nouvelles expériences inédites. Google Cloud sera l'hébergeur principal de jeux d'Activision Blizzard et YouTube sera son partenaire de streaming exclusif dans le monde entier, à l'exception de la Chine, pour la diffusion en direct de ses championnats et événements sportifs populaires : Overwatch League, Call of Duty League, Hearthstone Esports et bien d'autres encore.

Avec des centaines de millions d'utilisateurs actifs chaque mois à travers le monde, Activision Blizzard a cherché un partenaire pour l'aider à améliorer son infrastructure et offrir des expériences de jeu améliorées et avec très peu de latence. L'entreprise s'est tournée vers Google Cloud en raison de sa dimension internationale, de son important réseau privé de fibre optique, de ses capacités avancées d'analyse de données et d'intelligence artificielle (IA), tout comme son engagement en faveur de l'open source, créant une plateforme pour construire les futures innovations en matière de jeux.

Les joueurs bénéficieront d'une qualité de service réseau de premier plan, incluant une faible latence et une faible perte de données lorsqu'ils joueront à des jeux énergivores sur n'importe quel appareil. Ils bénéficieront également d'interactions personnalisées optimales. Activision Blizzard pourra également exploiter les outils d'intelligence artificielle de Google Cloud pour proposer des recommandations sur les offres et expériences de jeu différenciées.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Activision Blizzard, ces dernières années, sur les jeux mobiles afin de renforcer leurs capacités d'analyse et l'expérience globale des joueurs" a déclaré Sunil Rayan, Responsable du Gaming chez Google Cloud. "Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration et de contribuer à l'essor de l'un des plus grands et des plus connus développeurs de jeux au monde."

Jacques Erasmus, CIO d'Activision Blizzard, a ajouté : "Nous sommes ravis de nous associer à Google pour développer la prochaine génération d'innovations dans le domaine du gaming, et ce pour l'ensemble du secteur. L'infrastructure Google Cloud, la meilleure de sa catégorie, nous donne la certitude absolue d'offrir un service de qualité à nos fans du monde entier."

En outre, à partir de cette semaine, YouTube hébergera les retransmissions officielles des ligues et événements sportifs d'Activision Blizzard en direct, notamment la nouvelle Call of Duty League, l'Overwatch League et les Hearthstone Esports entre autres. La saison inaugurale de la Call of Duty League a débuté le vendredi 24 janvier, avec 12 équipes en lice dans le Minnesota. La saison 2020 de la Overwatch League suivra le 8 février. Toutes les compétitions seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube de chaque ligue, qui proposeront de nombreux contenus additionnels.

"Avec plus de 200 millions de joueurs par jour, qui regardent plus de 50 milliards d'heures de contenu gaming par an, YouTube offre aux joueurs et aux fans les plus passionnés la plateforme de jeu vidéo la plus populaire au monde" a déclaré Ryan Wyatt, Responsable du Gaming pour YouTube. "L'Overwatch League et la Call of Duty League sont les deux exemples parfaits de contenus esports de classe mondiale. En tant qu'ancien commentateur esport sur Call of Duty, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée qu'Activision Blizzard choisisse YouTube pour héberger en exclusivité la diffusion numérique en direct des deux ligues. Ce partenariat démontre une fois de plus notre volonté de disposer d'un produit de streaming en direct de premier plan pour les jeux."

"C'est une année passionnante pour Activision Blizzard Esports, qui a lancé la saison inaugurale de la Call of Duty League et la toute première saison de l'Overwatch League dans le monde entier" a déclaré Pete Vlastelica, PDG d'Activision Blizzard Esports. "Notre mission est d'offrir un divertissement compétitif de haute qualité que nos fans peuvent suivre dans le monde entier, en direct ou à la demande, et de célébrer nos joueurs comme des superstars. Ce partenariat nous aidera à élever ce projet à un niveau supérieur, en mélangeant nos communautés passionnées de fans et de joueurs avec la puissance de YouTube en tant que plateforme de contenu et l'histoire passionnante du développement des divertissements de nouvelle génération."

La collaboration avec Activision Blizzard représente l'engagement continu de Google dans le soutien aux développeurs de jeux du monde entier. Au sein de toutes ses unités commerciales, Google offre des solutions complètes aux développeurs, leur permettant de créer de superbes jeux, d'entrer en contact avec les joueurs et de développer leurs infrastructures.