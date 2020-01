Maxesport.gg la première boutique dédiée à l'esports en France Le site e-commerce français maxesport.gg a été lancé il y a tout juste trois mois

Matthieu Muzy et Antoine Muzy, les fondateurs sont deux frères de 28 et 30 ans, après avoir créé une première société dans l'esport ensemble il y a trois ans, qui est toujours en activité et se porte bien, ils décident de créer maxesport.gg, un site e-commerce dédié à l'équipement et au merchandising gaming et esports.

Maxesport.gg propose une expérience aux amateurs d'esports et aux joueurs compétitifs en quête de performances avec un site dédié à leur passion sur lequel ils se retrouvent immergés dans leur univers. C'est aussi dans la spécificité de ses offres que réside la valeur ajoutée de maxesport.gg, en effet c'est le seul site français à proposer les boutiques des plus grandes équipes esports nationales et internationales comme Vitality, G2 Esports ou Fnatic et une sélection unique de marques et de produits choisis pour leurs performances : Textile, Nutrition, Sièges gaming, Périphériques... autour de l'esport. Le site donne aussi à ses clients la possibilité d'ajouter un flocage sur les maillots d'équipes esports. Une autre de ses forces est l'accompagnement des clients dans le choix de leur équipement au travers de guides, de tutos, et de conseils de joueurs professionnels.

Le lancement de Maxesport.gg est parti de deux constats des fondateurs :

Antoine Muzy : "Parmi la multitude de marques et produits dits "gamer", il était très compliqué pour un joueur néophyte de faire le bon choix d'équipement sur un site généraliste. De plus certaines marques très populaires dans l'esport comme Xtrfy, X-Gamer ou Endgame n'étaient pas connues en France et d'autres plus connues n'étaient tout simplement pas distribuées."

Matthieu Muzy : "Un fan d'une équipe esport internationale ne pouvait pas se procurer les produits de son équipe préféré sans passer par un site étranger. Par exemple un fan de Faze n'avait pas d'autre choix que de commander sur leur site, en anglais, de payer en dollars et d'accepter des délais de livraison importants."

Matthieu, Antoine et toute l'équipe maxesport.gg se disent très satisfaits du lancement du site même s'ils savent que tout reste à faire et à prouver "C'est vrai que nous ne pouvions pas espérer mieux pour un lancement, l'accueil de la communauté, des marques et surtout des clients à été fantastique, les premiers indicateurs sont excellents et même si le chemin est encore long, cela nous a conforté sur le business model et le fait que nous répondons à une véritable attente."