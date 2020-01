Ouverture du muséum d'histoire virtuelle à Barberaz Pixminds annonce l'ouverture d'un musée dédié aux jeux vidéo en Savoie

Entreprise 26 fois primée en France comme à l'international (CES de Las Vegas, Concours Lépine, BPI, Ministère de l'Intérieur), Pixminds vous propose dès aujourd'hui un voyage saisissant au sein de la grande histoire des jeux vidéo !

Créé par des passionnés de gaming, le Muséum d'Histoire Virtuelle (ou "MHV" pour les intimes) vous invite à découvrir une collection impressionnante d'ordinateurs, de consoles et de jeux à Barberaz, dans les locaux de cette prestigieuse société savoyarde.

Une visite unique, à faire seul ou en famille, le samedi

Nos fondus de jeux vidéo sont en effet allés dénicher des pièces uniques aux quatre coins du monde, notamment au Japon et aux Etats-Unis.

Parmi les produits exposés, vous pourrez découvrir la Dreamcast R7 de Sega, le Virtual Boy de Nintendo, l'Apple II ou encore le Commodore 64.

Au total, ce ne sont pas moins de 1000 jeux et 170 machines (consoles, ordinateurs, flippers…) qui sont à découvrir dans notre espace de 200m² !

N'attendez plus : venez prendre un bon bol de nostalgie, réveillez vos souvenirs de joueurs et partagez-les avec vos enfants, grâce à cette exposition multigénérationnelle de rétrogaming !

Une boutique souvenirs est également à disposition pour immortaliser votre visite et offrir un joli cadeau (ludique).

Informations pratiques

Lieu : Pixminds, 45 route d'Apremont, 73000 Barberaz.

Horaires d'ouverture : Les samedis, de 14h à 18h.

Plus d'informations