Microids et Quantic Dream nouveaux adhérents du SELL

Le SELL, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, représentant au plan national des éditeurs de jeux vidéo et de logiciels de loisirs, est fier d'accueillir deux nouveaux adhérents : Microids et Quantic Dream. Avec l'arrivée de ces deux acteurs incontournables du jeu vidéo en France, le SELL compte désormais 23 membres.

Deux entreprises françaises qui font rayonner le jeu vidéo dans le monde

Microids est un éditeur français de jeux vidéo fondé en 1985, co-dirigé par Stéphane Longeard (CEO) et Elliot Grassiano (Fondateur et Directeur Général adjoint). La stratégie éditoriale de Microids s'articule aujourd'hui autour de 4 axes majeurs : les jeux d'aventure, les jeux de courses, le rétrogaming et les jeux issus de licences fortes. En collaborant avec des studios et auteurs de renoms Microids s'est imposé comme un acteur majeur du jeu vidéo à l'international. En s'appuyant sur des licences connues, Microids touche un large public et offre aux joueurs des aventures originales en incarnant des personnages qui leurs sont chers.

Quantic Dream est un studio de jeu vidéo français ayant acquis une reconnaissance internationale pour sa contribution aux expériences interactives. Fondé en 1997 par David Cage dans le but de créer des jeux AAA basés sur les émotions et le récit interactif, Quantic Dream est à la pointe de l'innovation de la narration, popularisant ainsi le genre des histoires à choix multiples. Les titres du studio ont redéfini le genre du jeu vidéo tout en mettant en avant des talents reconnus mondialement tels que David Bowie, Ellen Page, Willem Dafoe, Hans Zimmer et Jesse Williams.

L'année 2019 marque un tournant pour Quantic Dream, qui autoéditera à l'avenir ses propres titres, mais aussi des jeux originaux de haute qualité développés par des studios indépendants tiers, dans tous les genres et sur toutes les plateformes.

Les vingt-trois adhérents du SELL