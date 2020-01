Les jeux mobiles ont atteint 86 milliards de dollars de dépenses consommateurs dans le monde en 2019

App Annie publie aujourd'hui sa rétrospective pour le marché des jeux vidéo sur mobiles en 2019. Chiffres clefs, tendance, classements mondiaux, App Annie passe en revue les jeux mobiles qui sont devenus aujourd'hui la forme de jeu la plus commune, dépassant les consoles et les PC/Macs.

En 2019, les jeux sur mobiles ont représenté 25% de dépenses de plus que tous les autres jeux combinés

Le mobile a démocratisé le jeu, devenant une console de jeu dans la poche des consommateurs.

En 2019, les jeux mobiles ont atteint 86 milliards de dépenses consommateurs dans le monde, ils devraient d'ailleurs dépasser les 100 milliards de dollars en 2020.

Le fait que Call of Duty : Mobile et Mario Kart Tour se soient lancés sur mobile en 2019 est une preuve que les consoles migrent vers le mobile pour capitaliser sur ce marché.

Les jeux d'arcade ont contribué à 47% des téléchargements totaux de jeux mobiles

Les jeux de type "casual", avec en tête les jeux d'arcade et de casse-tête, ont été les plus téléchargés au monde en 2019 avec 82% des parts de téléchargements totaux.

Les jeux "casual" sont généralement joués lors de sessions fréquentes et plus courtes, et présente une faible difficulté. Les jeux de casse-tête comme la saga Candy Crush s'intègrent ici. Les jeux "core" ont tendance à être plus difficiles, avec des sessions de jeu plus longues et moins fréquentes. Les jeux de combat comme Call of Duty : Mobile ou PUBG, entrent dans cette catégorie.

Les jeux "core" représentent 18% des téléchargements mais 55% du temps passé dans les jeux le plus populaires

Les Core Games ont tendance à susciter un engagement plus profond et des sessions de jeu plus longues. Les mobiles ont fait des progrès en termes de puissance, permettant aux Core Games de se développer pleinement. La 5G permettra de jouer aux Core Games encore plus facilement.

Parmi la catégorie Core Games, les jeux d'action représentent la plus grande partie du temps passé. En 2019, PUBG Mobile était le jeu d'action n°1 par le temps passé sur les téléphones Android dans le monde.

Parmi les jeux "casual", les jeux de casse-têtes sont ceux auxquels les consommateurs ont consacré le plus de temps en 2019.

Les jeux "core" ont représenté 76% des dépenses en 2019

Les principaux jeux de rôle, de stratégie et d'action combinés représentent plus de la moitié des dépenses consommateurs sur les principaux marchés de l'APAC, tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Jamais autant de jeux avaient dépassé les 5 millions de dollars de dépenses annuelles des consommateurs

En 2019, 17 % de jeux en plus ont dépassé les 5 millions de dollars de dépenses annuelles des consommateurs par rapport à 2017.

Le nombre de jeux ayant dépassé les 100 millions de dollars de dépenses annuelles de consommation a connu une croissance incroyable de 59 % en 2019 par rapport aux deux années précédentes.

Top des jeux mobiles en 2019

En nombre de téléchargements

En dépenses consommateurs