World of Warcraft, l'incarnation d'un genre - Conférence jeudi 30 janvier 2020

Dans le cadre de sa saison Fantasy (15 janvier-15 mars 2020), la Bibliothèque nationale de France propose un cycle de conférences où experts et créateurs prennent la parole pour mettre en lumière l'histoire et les sources littéraires de la Fantasy mais aussi ses déclinaisons multiples. Cette série de rencontres offre une plongée inédite dans le genre de la Fantasy et ses expressions les plus variées.

La séance de jeudi prochain est consacrée à World of Warcraft.

Elle entend montrer comment le genre de la Fantasy trouve à s'incarner et à se renouveler dans l'univers de ce jeu, notamment en analysant les choix artistiques opérés par Blizzard Entertainment.

Afin de montrer les processus de conception vidéoludique, cette conférence s'accompagne d'une démonstration live de digital painting par le concept artist français Florian Devos.

Par Jean Jouberton, master en muséologie des nouveaux médias, Université Sorbonne Nouvelle et Marine Macq, directrice et commissaire de la galerie d'art vidéoludique Pixel Life Stories