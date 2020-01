Le festival Retro Gaming Play revient à Meaux les 14 et 15 mars 2020

La "Retro Gaming Play" est un festival qui a déjà 3 ans d'existence et il propose aujourd'hui plus de 800 m² de jeux vidéo divisés en différents espaces et stands couvrant divers thèmes comme : L'histoire du jeu vidéo, ses grands classiques, les jeux indépendants, les jeux musicaux, présence de stands de vente... L'évènement a mis également en place diverses animations comme des quiz, concours pour petits et grands, des concerts, du Cosplay, un bar et un espace de restauration.

Sur les éditions précédentes, plusieurs invités s'étaient relayés pour des débats ou des conférences comme : Florent Gorges (Omaké Books), Abrial Da Costa, Bertrand Brocard (Cobra Soft), AHL (Tilt, Joypad, Console +, Gameblog). Emmanuel Forsans (AFJV), Paul Cuisset (Delphine Software, FlashBack...), JM Lefranc (Cryo), Raphaël Gesqua (Mr Nutz, Flashback), Thierry Pereau (Coktel vision, Isart), Cyril Drevet (Televisator 2, Player One).

En partenariat avec MO5.com, Games 'n Co, Retrogalaxy, Omaké Books, Pix'n Love, FFVIMan et divers autres participants. Les éditions précédentes ont pu réunir plus de 2000 visiteurs qui s'étaient donné rendez-vous à Meaux pour découvrir cette convention conviviale et échanger avec des passionnés.

La convention RGPlay 2020

La "Retro Gaming Play 2020" repart donc sur la même formule d'un festival entièrement dédié au jeu vidéo ancien (RetroGaming, bornes d'arcade, développement homebrew…) mais aussi spécialisé (jeux indépendants, postes de simulation, jeux musicaux…).

Les machines sont en libre accès sur des stands dédiés, comprenant en plus tout un espace de vente.

Le tout dans le magnifique espace du Colisée de Meaux (à 30 min de Paris) les 14 et 15 mars 2020.

Nous proposerons sur place diverses animations comme des débats participatifs avec nos invités, du Cosplay, un grand Quiz, des concerts ou une tombola avec de beaux lots à gagner et il y aura aussi de quoi se restaurer sur place.

Animations et concert

Liste des exposants

La liste des exposants est en encore incomplète, mais nous pouvons déjà annoncer :

Un stand MO5

Un stand Replay

Un stand Pix'n Love

Un stand Omake Books

Un stand de modification de SNES par FFVIMan

Des stands de ventes (Games n Toys II, Super Retro Galaxy, ...)

d'autres stands en cours d'inscription.

Tournoi rétrolympiades

Comme en 2017 et 2019, un tournoi sera organisé sur 2 jeux retro.

Le vainqueur du tournoi repartira avec une console de jeu vidéo.

Streamers & Youtubeurs

Certains acteurs partenaires Twitch et youtubeurs seront présents et proposeront des vidéos en live (streaming) tout au long du week-end.

Animations

Les invités proposeront des conférences et tables rondes sur leur domaines de prédilection en lien avec le jeu vidéo (la création de jeux, l'édition, le journalisme, le game design, la préservation,...)

Du cosplay en lien avec l'univers du jeu vidéo sera proposé par des membres de l'association RGC et il sera possible d'accueillir les cosplayers intéressés.

Concert

Un concert sera proposé le samedi de 19h à 20h par un artiste chiptune.

Informations pratiques

Les associations RGC (Retro-gaming Connexion) et Replay reviennent les 14 et 15 mars 2020 pour une convention familiale la "Retro Gaming Play 3e édition" au Colisée de Meaux - avenue Henri Dunant - 77100 Meaux - afin de promouvoir le patrimoine vidéoludique et l'histoire du jeu vidéo.