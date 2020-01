Guide des métiers 2020 : Directeur artistique Il assure la cohérence graphique qui caractérise la personnalité du produit

La fonction de directeur artistique se retrouve dans de nombreux domaines. Avec toujours le même rôle, central : concevoir l'identité visuelle du produit et veiller à ce qu'elle soit respectée par celles et ceux qui vont le créer. De la page blanche à la touche finale, il assure la cohérence graphique qui caractérise la personnalité du produit. S'il est créatif, il se doit d'être aussi capable de compromis. La charte graphique qu'il crée est guidée par la finalité commerciale d'une part, et par les directives du directeur de production de l'autre. La finalité du produit doit conduire sa démarche et, pour cela, il faut savoir diriger et rendre compte.

Dans l'univers numérique

Les jeux vidéo, les sites Internet, les applications… Dès que l'aspect visuel prend de l'importance, le directeur artistique est nécessaire. Les agences de publicité, les agences web sont parmi les plus pourvoyeuses du poste de " DA ". Il va devoir élaborer la charte graphique et créer un " mood board ", ou planche de tendances, qui servira de véritable bible à toute la chaîne graphique, les designers, les modeleurs, etc. Tout au long du développement, il s'assure que ses consignes sont respectées, que les différentes réalisations restent dans la ligne tracée. Un bon directeur artistique aura par ailleurs dans son carnet d'adresses une liste de collaborateurs indépendants à qui il pourra faire appel si nécessaire.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +2 à bac +5

Salaire mensuel brut : De 3 000 € à 5 000 € et plus

Curiosité obligatoire

Si le métier est technique et suppose de maîtriser les logiciels couramment utilisés dans la création numérique, notamment en 3D, ne serait-ce pour estimer la faisabilité de ses consignes, il doit aussi être curieux de tout : la mode, le cinéma, la musique… et la concurrence. Un DA est en permanence à l'affût des tendances, dans son secteur d'activité, mais plus largement dans tout ce qui relève de l'artistique. Comme beaucoup de métiers de direction, ce n'est pas toujours un poste auquel on accède à son premier emploi. De nombreux DA ont débuté comme graphiste, modeleur et ont su se démarquer par leurs talents.

Qualités requises

Sens artistique

Savoir travailler en équipe

Être créatif

Curiosité

Avoir une solide culture générale

Le sens commercial est un "plus"

Être organisé

Acquis de fin d'études

Connaissance de tous les métiers du jeu vidéo

Maîtrise des principaux logiciels créatifs 2D et 3D

Notion de management

Paroles de professionnels : Sylvain Hantz

Il est directeur de création freelance et coordinateur du département Art Design et Luxe chez Créapole ESDI. Il collabore avec cette école depuis 21 ans.

Quelle est la place du directeur artistique dans les métiers du numérique ?

Tous les métiers, aujourd'hui, ont leur part de numérique. Le travail de directeur artistique a commencé au sein de l'univers de la communication visuelle et puis cette dénomination s'est étendue à l'ensemble des secteurs d'activités créatifs. Au sens large, le métier de directeur artistique consiste à lancer les inputs créatifs au sein d'une équipe de designers, de chefs de projet ou autres. Il insuffle la thématique, l'univers, lance les pistes créatives et veille au respect du trafic de production et des deadlines. C'est un chef d'orchestre qui maîtrise la partie créative tout en ayant suffisamment de connaissances dans son activité pour organiser les étapes nécessaires à la production et est le collaborateur privilégié des marketeurs. Il est la charnière dans la chaîne de conception et de production.

Existe-t-il une formation de directeur artistique ou bien ce métier peut-il être envisagé uniquement après avoir occupé différents postes, techniques et artistiques ?

Il existe des formations qui mènent au métier de directeur artistique. Bien sûr, il faut développer les compétences nécessaires, soit durant votre formation et au travers de vos stages en entreprise, soit durant votre carrière au sein de différents postes incluant des notions à la fois managériales et de gestion de projets créatifs. En fonction du secteur dans lequel vous voulez exercer, les écoles d'Arts Appliqués, telles que Créapole, peuvent vous mener à ce métier.

Quelle est la dimension " business " de ce métier ? Le directeur artistique ne peut pas ignorer les goûts du public...

Comprendre et analyser les mécanismes inhérents à une marque permet de répondre aux problématiques spécifiques de la création. Ces mécanismes sont divers et variés et sont synthétisés dans le cahier des charges qui guide la création du directeur artistique en imposant un certain nombre de variables sociétales, industrielles, économiques, artistiques. Le "goût du public" ne représente qu'une partie de ce qu'un directeur artistique doit prendre en compte.

Quelle place devrait prendre la dimension managériale dans la formation d'un DA ?

Le DA est amené à mener une équipe et la dimension managériale est, en effet, indispensable pour répondre le plus efficacement à une demande de résultats sur les projets créatifs qui lui sont confiés. À Créapole, par exemple, la dimension de gestion de projet est abordée dès la première année.

