Le top 3 des jeux eSports a atteint 128,7 millions de dollars de cash prize en 2019

L'année 2019 a apporté d'énormes dotations aux tournois pour les joueurs d'eSports les plus performants au monde. Selon les données recueillies par GossipGamers.com, les trois jeux eSports les plus rentables au monde ont atteint 128,7 millions de dollars de prix combinés l'année dernière. Fortnite, en tant que premier jeu eSports en 2019, représentait la moitié de ce montant.

Les dotations de Fortnite ont atteint plus de 64 millions de dollars en 2019

Selon les cash prize cumulés des tournois, les données 2019 montrent que Fornite est le premier jeu d'eSports au monde. Le jeu vidéo en ligne développé par Epic Games a rapporté 64,4 millions de dollars de cash prize en 2019. Près de 2 300 joueurs Fornite ont participé à 350 tournois l'année dernière. Avec plus de 3 millions de dollars de prix en 2019, le joueur américain Kyle "Bugha" Giersdorf s'est classé comme le joueur Fortnite le plus titré au monde.

Dota 2 s'est classé deuxième sur la liste des jeux eSports les plus généreux en 2019, avec 46,9 millions de dollars de dotations. Cependant, le MOBA (multiplayer online battle arena) est en tête en termes de prix global pour un tournoi. L'International 2019, qui a eu lieu à Shanghai en août 2019, est le premier tournoi eSports au monde, avec un cash prize total de 34,33 millions de dollars. Les statistiques montrent que l'année dernière, près de 1300 joueurs ont participé à 204 tournois Dota 2. Le joueur finlandais de Dota 2 Jesse "JerAx" Vainikka a été le plus titré d'entre eux et a terminé 2019 avec 3,1 millions de dollars de gains.

Counter-Strike : Global Offensive classé au troisième rang des jeux eSports de l'année dernière. En 2019, près de 3 800 joueurs CS : GO ont participé à 718 tournois en compétition pour 21,5 millions de dollars. Le joueur américain Jakey "Stewie2k" Yip a été le plus titré et a terminé l'année avec 482.700 $ de gains.

L'année 2019 a rapporté 211 millions de dollars en prix eSports

Les données de 2019 montrent que la dernière année a été lucrative pour les joueurs d'eSports les plus performants. Selon les statistiques, l'ensemble des événements eSports a attribué plus de 211 millions de dollars de dotations. Ce chiffre représente un énorme bond par rapport à 2018 qui avait distribué 162,7 millions de dollars. En comparaison, il y a six ans, tous les tournois eSports avaient rapporté 37,5 millions de dollars de prix. Un montant total qui a été dépassé en 2019 par un seul tournoi eSports.

Plus d'informations (en anglais) sur https://gossipgamers.com/top-3-esports-games-hit-128-7-million-worth-prize-pools-in-2019/