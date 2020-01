Sud Piccel et Epitech Montpellier s'associent pour la 11e édition de la Global Game Jam, le plus grand concours de création de jeux du monde

Un week end sous le signe de la créativité

Ce sont plus de 280 participants qui sont attendus le week end du 31 janvier au 2 février dans le bâtiment du Campus Ionis, pour créer durant 48h des jeux vidéo, des jeux de société, de rôles ou encore des contrôleurs alternatifs, sur un thème à découvrir le vendredi soir.

Les équipes seront composées sur place, mêlant professionnels et étudiants de tout niveaux en provenance de Montpellier, mais aussi entre autres de Béziers, Aix-en-Provence, Marseille, Cannes et Paris.

Pour la deuxième année consécutive, elles seront accueillies sur les cinq étages du bâtiment Campus Ionis, avec salles de travail au calme, de repos et repas proposés les samedi midi et soir et dimanche midi.

L'édition 2019 avait accueilli 211 participants sur place, pour 40 jeux produits, faisant du site Sud Piccel-Epitech la 7ème plus grande Global Game Jam d'Europe et le 22ème plus grand jam site au monde, devant Londres.

Un programme de formations pour se préparer

Sud Piccel a lancé pour cette édition 2020 un programme de formations, avec pour objectif de proposer des ateliers, conférences et formations pour les différents corps de métier de la création ludique. Plus d'une vingtaine d'événements sont prévus tout au long du mois de janvier : Intelligence Artificielle, Game Design, Accessibilité, Programmation, écriture de scénario, Graphisme 3D, 2D et Sound Design. L'opportunité d'acquérir des compétences et de les mettre en pratique lors de la Global Game Jam.

Pour celles et ceux qui n'y auraient pas participé, de nouvelles sessions verront le jour d'ici le mois de juin sur ces thématiques.

Une soirée de présentation des jeux au Gazette Café le 10 février

Sud Piccel proposera en partenariat avec le Gazette Café, une soirée de présentation des prototypes de jeux au grand public le 10 février prochain à partir de 19h. Les participants à la Global Game Jam de l'ensemble des sites d'Occitanie seront invités à y exposer leurs créations sur plus de 810 m².

Liens utiles et informations pratiques

La Global Game Jam 2020

Sud Piccel

Adresses

Epitech Montpellier (lieu de la Global Game Jam) :

3 place Beau Bec, 34000 Montpellier

3 place Beau Bec, 34000 Montpellier Gazette Café (lieu de la soirée de restitution) :

6 rue Levat 34000 Montpellier

Contact

Pour plus d'informations, organiser votre visite sur la Global Game Jam 2020 et/ou la soirée de représentation :

Thomas Carnicer, président de Sud Piccel

contactsudpiccel.fr