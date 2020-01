Inauguration de L'Agence Esport, dédiée à la croissance économique de l'esport en France

Le 30 janvier 2020 sera lancée officiellement la première agence dédiée exclusivement à la croissance économique de l'Esport en France : L'Agence Esport.

"Le marché du jeu vidéo pèse plus que l'industrie cinématographique et musicale réunies. L'esport (ou sport électronique) est la pratique compétitive du jeu vidéo et s'inscrit dans cette veine en bousculant beaucoup de modèles établis depuis des années. On parle d'équipes sportives, de nouveaux modèles économiques ou encore de partenariats industriels. Je suis convaincu d'une chose : c'est par la rencontre des passionnés formant l'écosystème esport avec les acteurs traditionnels (écoles, startups, PME/ETI, grands comptes, clubs de sport, marques non-endémiques, collectivités, etc.) que les projets prendront vie et auront toute la teneur qu'ils méritent." déclare Rodolphe Asséré, Président de L'Agence Esport et ingénieur chez Sopra Stéria.

Face au développement avéré de l'esport en France, et à la nécessité de proposer des structures d'accompagnement, notamment en province, Rodolphe Asséré a regroupé autour de lui une équipe de professionnels de l'esport, du sport, du conseil, de la transformation digitale, du marketing ou encore de la finance, pour créer L'Agence Esport dont le lancement aura lieu à Toulouse, ce 30 janvier 2020 au sein du Village by CA.

Les objectifs de L'Agence Esport s'articulent autour de trois leviers principaux :

accompagner la création d'emplois en lien avec le sport électronique et le jeu vidéo faciliter et développer le business de l'esport en France en fluidifiant les relations entre acteurs endémiques et non-endémiques du secteur, offrir un catalogue de formations sur-mesure autour de l'esport, pour écoles, universités et entreprises

L'Agence Esport, en partenariat avec le Village by CA31, va lancer Pex'In, l'accélérateur de startups évoluant dans l'esport et/ou l'entertainment, basé à Toulouse. Début février 2020 aura lieu l'appel à candidatures (avec 15 postes disponibles) et en avril la première promotion de startups sélectionnées intègrera les locaux du Village by CA31. Les heureux élus bénéficieront de l'hébergement et de l'accompagnement proposés par le Village by CA31 ainsi que des compétences de L'Agence Esport pour les aider dans leur développement stratégique (commercialisation, partenariats, internationalisation, levée de fonds…)

L'Agence Esport aura vocation à rassembler, à travers un Club Business, les acteurs de l'esport avec les acteurs économiques traditionnels s'intéressant au potentiel de cette discipline qui gagne chaque jour un peu plus de terrain. L'Agence Esport proposera notamment des événements de networking, des conférences, des débats, des afterworks pour faciliter les interactions entre les professionnels adhérents. Les membres de L'Agence Esport pourront également bénéficier de son soutien pour élaborer leurs stratégies esportives.

Enfin, la formation constitue une partie très importante de la mission de L'Agence Esport. La sensibilisation des jeunes dans les écoles, collèges et lycées, des Masterclass et des modules autour de l'esport pour établissements d'enseignement supérieur ainsi que des formations plus spécifiquement dédiées aux entreprises (RH, stratégie esport, Game Skills, etc.) seront proposées.

"Le lancement de L'Agence Esport est un événement majeur pour favoriser le la croissance économique de l'esport au sein des régions, à commencer par l'Occitanie qui dispose de nombreux atouts (événements esport, forte communauté de joueurs, écoles, studios de jeux video, etc." conclut Rodolphe Asséré. Soutenue par de nombreux acteurs de premier plan comme Atos, Stakrn ou encore le Village by CA de Toulouse. L'Agence Esport agira ainsi au plus proche des acteurs régionaux, avec une vision pédagogique et une dynamique de création d'emplois, tout en complétant les actions portées par les diverses instances impliquées dans une réflexion de structuration du sport électronique dans l'hexagone.

Ils co-construisent avec L'Agence Esport : Atos, Sopra Stéria, Stakrn, The Pawn, Le Village by CA Toulouse, Ispra, Freya Games, Work and Be Happy, Edelis, Oserv Esport, Ynov Campus, Ecoles Créatives, Match Event, Great Gamers….

A propos de L'Agence Esport

Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901.

Siège social : 31 Allées Jules Guesde - 31400 Toulouse

Identification RNA : W313033320

Site web

Formulaire d'adhésion à L'Agence Esport

Compte Twitter : LAgenceEsport

Compte Linkedin : linkedin.com/company/agence-esport

Dépôt de candidature pour les startups esport / entertainment souhaitant rejoindre l'accélérateur Pex'In de Toulouse