Quelle note aurait-mis la presse jeux vidéo à la Joconde de Leonard De Vinci ? Conférence Games 4 Change Europe de William Bertin - Rédacteur en Chef du site indépendant et bénévole Game Side Story / Consultant en Jeu Vidéo

Tout a commencé comme simple amusement et rapidement le jeu vidéo fut analysé et noté comme on teste la dernière barre chocolatée. Décrypté et noté pour chacun de ses éléments plutôt qu'en oeuvre globale. Puis dans les années 2000, ces notes se sont simplifiées. En 2019, la presse JV est toujours plus en retard sur son rôle à jouer dans la société, à l'heure ou les oeuvres artistiques sont toujours plus difficiles à juger via une note plutôt que par des mots. Mais derrière les barèmes et les punchlines, peut-être que la Presse fait déjà très bien son travail ?

Game Side Story : https://www.gamesidestory.com/

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris