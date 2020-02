9e édition du Salon du jeu au Domaine de la Roche, à Plessé (44)

C'est toujours avec la même émotion, la même passion et la même motivation, que nous vous donnons rendez-vous les 17, 18 et 19 avril 2020 pour la 9e édition du Salon du Jeu !

Depuis 8 ans, le Salon du Jeu attire un public intergénérationnel, accueilli à bras ouverts par des bénévoles de tous âges. Il s'est rapidement développé ces dernières années pour devenir le point de rencontre incontournable entre les "gamers", les passionnés et les familles.

En 2019, plus de 3600 visiteurs ont franchi les portes de notre événement pour apprécier la qualité de nos espaces de jeux et leur diversité. Fort de ce succès, le Salon du Jeu voit les choses en extra large cette année en mobilisant plus de 10 000 m2 dédiés à cet événement, sur le Domaine de La Roche, à Plessé (44).

Pour la deuxième fois, nous investissons ce monument symbolique du territoire adapté par sa surface, avec de belles coursives et un immense espace lumineux pour en prendre plein les yeux ! Ouvrez-les en grand, vous y croiserez à coup sûr des cosplayers…

Nos espaces habituels sont en constante évolution. Cette année, nous étendons notre offre aux enfants de 3 à 6 ans : ils y trouveront une gamme diversifiée et adaptée à leur tranche d'âge. Evidemment, les immanquables jeux de café, jeux traditionnels, le plus grand espace de bornes d'arcade de l'Ouest, un choix infini de jeux de société, des consoles nexgen, du retrogaming, l'inévitable espace de LAN, de nombreux jeux musicaux, la réalité virtuelle et encore d'autres surprises prendront place tout le week-end au Salon du Jeu !

Cette édition se veut comme une expérience inédite… Le Salon du Jeu est un événement convivial pour petits et grands, amateurs ou initiés, à ne pas manquer. Il est en passe de devenir l'une des références du Grand Ouest, de par sa qualité, sa programmation et son tarif résolument attractif.

Les nouveautés

Cette édition fera place à de nombreuses surprises. Le Salon du Jeu grandit et évolue, c'est donc avec une exaltation particulière que nous préparons l'arrivée d'un véritable chapiteau de cirque de 320 m² dans l'écrin de verdure offert par le Domaine de La Roche pour cette 9e édition 2020 !

En plus d'apports de nouveaux espaces de jeux, nous vous proposons pour la première fois un espace camping dans les Jardins de la Citadelle, vous pourrez ainsi vous immerger dans notre univers aussi longtemps que nos portes seront ouvertes.

Une offre VIP qui s'étoffe pour Very Important Player. Avec l'ambition de répondre aux attentes des plus passionnés d'entre vous, cette offre vous permet un accès illimité pendant les ouvertures au public, ainsi que des créneaux spécifiques pour nos animations inédites : escape game, air soft, descente en rappel, accrobranche, ainsi que d'autres avantages à découvrir sur place.

Afin d'être sûr de ne pas vous laisser sur votre faim, de nouveaux espaces de restauration vous seront proposés, gourmands, généreux et aussi addictifs que nos jeux !

Enfin, le Salon du Jeu vous offrira de nouveau la possibilité d'acheter vos pass en ligne, et par carte bancaire !

Les infos pratiques

Date : vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril 2020

Lieu

Domaine de La Roche

17 rue Champ Chaumont

44630 Plessé

Horaires

vendredi deux créneaux sont réservés uniquement aux Accueils de Loisirs et espaces jeunes de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, puis ouverture au public de 18h00 à 01h00

samedi de 10h00 à 01h00

dimanche de 10h00 à 19h00

Tarifs

Entrée offerte aux cosplayers et moins de 3 ans

Pass 1 jour 6 euros

Pass 2 jours 8 euros

Pass 3 jours 10 euros

Pass VIP 15 euros

pass 3 jours + accès prioritaire sur certaines activités pendant tout le week-end + camping

pass 3 jours + accès prioritaire sur certaines activités pendant tout le week-end + camping Camping 3 euros / nuit + accès douches

Tombola 1 euro

Organisation

L'équipe de La Roche et ses jeunes porteurs de projets ; en partenariat avec des collectionneurs et des bénévoles passionnés et soutenus par les élus municipaux d'Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé et de Saint-Nicolas-de-Redon.

Cible : Ouvert à tout public, tout niveau et toute génération confondue.