Nvidia annonce l'ouverture de GeForce Now au grand public La liste d'attente est désormais retirée, l'enregistrement est disponible pour tous

Aujourd'hui, Nvidia rend GeForce Now - et le gaming sur PC - accessibles à tous les gamers. Plus de 1,2 milliard de joueurs ont fait du PC la plateforme la plus utilisée pour le gaming, pourtant, seule une petite partie d'entre eux possède aujourd'hui une machine moderne avec la puissance nécessaire pour jouer à ses jeux préférés.

GeForce Now permet aux joueurs d'utiliser le cloud pour en faire partie et de jouer sur PC n'importe où, sur n'importe quelle machine - et ce, même sur les milliards d'entre elles qui ne sont pas faites pour le gaming. Chacun peut faire passer sa machine à un niveau supérieur en ajoutant virtuellement une carte graphique GeForce à son PC, Mac, Shield et téléphone Android.

Tout comme le PC, GeForce Now est une plateforme ouverte. Elle est dotée de l'architecture GPU la plus haut de gamme et intègre les pilotes Game Ready pour fournir les meilleures performances possibles. De plus, étant donné qu'il s'agit de vrais jeux sur PC, GeForce Now offre aux joueurs la précision d'un clavier et d'une souris gaming, mais aussi les meilleures optimisations pour les manettes de jeu.

C'est là l'opportunité pour les joueurs de se connecter à des millions d'autres et de rejoindre ses amis dans une même communauté. Plus important, le service permet de se connecter directement aux jeux que les joueurs possèdent déjà via le store en ligne ou aux jeux disponibles gratuitement.

Game On

Les joueurs possèdent des dizaines et dizaines de jeux. Les membres de la version bêta de GeForce Now possèdent une librairie immense, regroupant plus de 50 jeux en moyenne.

C'est pourquoi Nvidia travaille constamment avec les boutiques de jeux en ligne et les éditeurs. Avec GeForce Now, les joueurs peuvent continuer à jouer aux jeux qu'ils possèdent déjà et à enrichir leur bibliothèque de jeux depuis les stores qu'ils ont l'habitude d'utiliser. GeForce Now est ainsi une plateforme ouverte.

GeForce Now est le seul service de cloud gaming permettant un accès au catalogue le plus large de jeux gratuits : plus de 30 actuellement, et ce chiffre va croissant. Au total, le service regroupe des centaines de jeux de plus de 50 éditeurs, qui, une fois achetés, sont disponibles directement pour y jouer. Chaque jeu est directement mis à jour dans le cloud, ainsi, la librairie est toujours prête lorsqu'on souhaite y jouer.

Nvidia continue d'enrichir le catalogue de jeux accessibles instantanément tout en proposant plus de 1000 jeux téléchargeables pour une session unique.

Des jeux sont ajoutés chaque semaine selon les requêtes des membres, la popularité des jeux et les retours des éditeurs. Si un joueur ne voit pas un jeu auquel il veut jouer, il peut le signaler à Nvidia et aux éditeurs.

Play On

GeForce Now emmène les jeux sur PC et les FPS à une étape jamais atteinte jusqu'à aujourd'hui. En manque de puissance ? Incompatible ? Pas sur GeForce Now.

Un vieux laptop n'aura jamais été aussi puissant pour jouer. Un Mac qui aura vu pendant ces dernières années peu de jeux publiés ou qui ne sont plus compatibles, peut désormais servir pour jouer aux tout derniers jeux. Il ne sera pas nécessaire de se déplacer avec sa machine de pièces en pièces pour jouer sur le plus grand écran de la maison - la télé. Et, depuis peu, les jeux suivent les joueurs partout sur un écran que l'on emmène partout : les téléphones Android.

Durant l'année, Nvidia ajoutera la compatibilité pour les Chromebook, permettant aux joueurs d'avoir un écran supplémentaire sur lequel jouer.

Activé pour tous

Plus de 300 000 bêta testeurs ont streamé plus de 70 millions d'heures de gameplay dans 30 pays à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. GeForce Now a été ainsi améliorée grâce à chaque seconde utilisée pour jouer. Pendant le test en bêta, plus de 80% des membres ont upgradé leur machine instantanément sans posséder de carte graphique GeForce.

La liste d'attente a été supprimée et GeForce Now est désormais accessible à tous. Les membres auront la possibilité d'accéder à une expérience gratuite ou premium.

L'enregistrement gratuit offre une session d'une heure avec un accès standard aux serveurs GeForce Now. Il n'y pas de limite au nombre de sessions. Tous les membres bêta GeForce Now auront leur compte automatiquement converti en accès gratuit. Il suffit ensuite de s'enregistrer pour continuer à jouer.

Les joueurs peuvent également accéder à expérience premium, et ainsi, à une session plus longue, sans attente. Ces membres auront accès aux serveurs GeForce Now avant les membres ayant adhéré à la version gratuite et à une session d'une durée allant jusqu'à six heures. Ils auront également accès exclusif au contenu RTX.

Pour une période limitée, Nvidia propose une expérience premium en tant que Founders : les trois premiers mois sont gratuits, suivis par un abonnement mensuel au prix de 5,49€ par mois. Cette offre spéciale fait partie de l'engagement de Nvidia à continuer à travailler avec la communauté pour améliorer GeForce Now.

Les deux types d'engagement seront disponibles sur n'importe quels appareils que les joueurs possèdent déjà.

RTX On

Nvidia continuera à alimenter la plateforme en nouvelles fonctionnalités, et notamment dès aujourd'hui avec l'ajout du ray-tracing. Le Saint Graal des graphismes gaming simule le comportement de la lumière pour ajouter un rendu de qualité cinématographique en temps réel, et ce, même aux jeux les plus visuellement poussés. Les membres "Founders" auront accès directement aux jeux en ray-tracing.