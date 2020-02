Lancement de Pex'In : Appel à candidatures pour startups Esport & Entertainment

L'Agence Esport et son partenaire le Village By CA Toulouse 31 lancent Pex'In, premier accélérateur 100% dédié à l'Esport et l'Entertainment en région. La première promotion verra le jour en avril 2020.

Face à la croissance de l'industrie de l'Esport en France, il est urgent de créer des structures pour épauler les startups dans leur développement. Comme le précise Hugo Hurtado, Directeur Général de L'Agence Esport : "L'accélérateur Pex'In propose un accompagnement unique en son genre pour aider les startups à engranger de l'expérience (Pex) et atteindre un développement optimal grâce à l'innovation de leurs services/produits, aux investissements de nos partenaires, en France et à l'international. Forte d'un collège de professionnels de l'Esport, du sport, du conseil, de la transformation digitale, du marketing ou encore de la finance, L'Agence Esport peut répondre rapidement à toutes les sollicitations des startups et les aider à se former, à trouver des financements, à construire leur stratégie de développement en France et à l'international, à communiquer..."

Du 1er février au 15 mars, l'accélérateur Pex'In lance un appel à candidatures pour intégrer la première promotion de startups courant avril 2020. Le partenariat fort entre le Village by CA Toulouse 31 et L'Agence Esport permettra aux entrepreneurs d'être hébergés et accompagnés par le Village by CA Toulouse 31 tout en disposant de formations et d'expertises propres à l'industrie de l'Esport et de l'Entertainment assurées par L'Agence Esport. Les startups accélérées au sein du Village by CA Toulouse 31 auront ainsi accès à l'ensemble des offres proposées par Pex'In (formations, rencontres du Club Business, mise en avant lors des événements, offres promotionnelles en provenance des membres, etc.)

L'appel à candidatures concerne les startups dédiées à l'Esport et Entertainment de moins de 5 ans, ayant un statut juridique, qui sont prêtes à venir s'installer à Toulouse. Lors de la sélection, une attention particulière sera accordée :

Au caractère innovant du projet, du produit ou du service proposé

Au potentiel économique de l'entreprise et à la capacité à créer des emplois

A la crédibilité et au sérieux du business plan

Au potentiel de diffusion de l'innovation à l'international

A la complémentarité des porteurs de projets

Les startups attendues proposeront des produits ou des services dans les domaines suivants : Fan Experience, Pédagogie, Monétisation, VR, AR, MR, AI, Blockchain, Big Data, Sécurité…en lien avec l'industrie de l'Esport ou de l'entertainment.

Les différentes étapes pour intégrer Le Village by CA et l'accompagnement Pex'In sont les suivantes :

Répondre aux critères de sélection

Candidater via le formulaire sur le site : https://www.lagenceesport.com/candidater/

Pitcher début avril à Toulouse devant les partenaires du Village by CA et les partenaires de L'Agence Esport si le projet est présélectionné

Validation des partenaires

Alors, amis startuppers, à vos dossiers, vous avez jusqu'au 15 mars inclus pour candidater !