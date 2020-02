Digital Report 2020 : Près de la moitié de la population mondiale utilise désormais les réseaux sociaux

Près de la moitié de la population mondiale (3,8 milliards de personnes) utilise aujourd'hui les médias sociaux

4,54 milliards de personnes sont désormais en ligne : 298 millions de nouvelles personnes dans le monde se sont connectées au cours de l'année écoulée

64% des internautes sont préoccupés par la manière dont les entreprises utilisent leurs données personnelles et près de la moitié d'entre eux utilisent désormais des bloqueurs de publicité

43% des internautes utilisent désormais des interfaces vocales

4 internautes sur 5 jouent chaque mois à des jeux vidéo

3,2 milliards de personnes restent encore "non connectées", soit un peu plus de 40 % de la population mondiale

Les femmes ne représentent que 45 % des utilisateurs de médias sociaux dans le monde

L'agence internationale We Are Social et la plateforme Hootsuite publient aujourd'hui leur Digital Report 2020, qui délivre les dernières tendances du digital, des médias sociaux, du mobile et du e-commerce dans le monde.

Le rapport présente des données provenant de tous les pays du monde, avec des conclusions clés, notamment cette année : un important travail encore à mener pour que tout le monde puisse avoir accès à Internet, une croissance mondiale de l'utilisation des interfaces vocales et des préoccupations quant à la sécurité des données personnelles.

Internet : 4,54 milliards de personnes sont aujourd'hui en ligne et la moitié des internautes utilisent des bloqueurs de publicité

4,54 milliards de personnes sont aujourd'hui en ligne, ce qui représente une augmentation de 298 millions par rapport à l'année précédente (soit 7 %). Nous approchons d'un taux de pénétration de 60 % (page 33). Cependant, environ 3,2 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées à internet. (p.41 )

L'internaute moyen passera 6 heures et 43 minutes par jour en ligne en 2020, soit plus de 100 jours au total. (p.43)

Les Philippins sont en tête du classement, avec une moyenne de 9 heures et 45 minutes par jour passées en ligne, contre seulement 4 heures et 22 minutes au Japon.

Google et YouTube sont une fois de plus les sites les plus visités au monde (p.57-58 ), mais Yahoo ! reste tout de même populaire, devançant Amazon et les principaux sites "adultes" du monde.

Les préoccupations relatives à nos données en ligne sont élevées au niveau mondial, avec près des deux tiers (64 %) des internautes âgés de 16 à 64 ans qui se disent être inquiets de la manière dont les entreprises utilisent leurs données. En France, 60% des internautes sont préoccupés par l'utilisation abusive de leurs données en ligne.

Le rapport montre également que 56 % des plus de 18 ans dans le monde sont préoccupés par les "fake news" (67% en France), tandis que 49 % des internautes de 16-64 ans utilisent des bloqueurs de publicité chaque mois. (p.66-68)

Les médias sociaux : 321 millions de nouveaux utilisateurs de médias sociaux, près de la moitié du monde est sur les réseaux sociaux.

49 % de la population mondiale totale (soit 3,8 milliards de personnes) utilisent désormais les médias sociaux, une augmentation de 321 millions - ou de 9 % - par rapport à 2019. (p.77)

Cependant, les femmes ne représentent que 45 % des utilisateurs de médias sociaux dans le monde. (p.88)

Les Philippins restent les internautes les plus "sociaux", avec une moyenne de presque 4 heures passées sur les réseaux chaque jour (alors que les japonais n'y passent en moyenne que 45 minutes par jour)

La moyenne mondiale du temps passé quotidiennement sur les médias sociaux est de 2 heures et 24 minutes, soit plus d'un tiers de notre temps total passé sur Internet. (p.92)

Les plateformes sociales les plus utilisées dans le monde sont Facebook, YouTube et WhatsApp (p.95). TikTok, en 7e position, compte désormais 800 millions d'utilisateurs actifs par mois (dont 500 millions en Chine).

TikTok n'est pas la seule plateforme à connaître une croissance fulgurante. Le nombre mensuel d'utilisateurs actifs de Reddit a augmenté de 30 % (100 millions de nouveaux utilisateurs) depuis l'année dernière à la même époque. Les derniers rapports de la plateforme révèlent qu'elle attire désormais 430 millions d'utilisateurs chaque mois. (p.173)

Pinterest a connu un succès similaire, avec une base d'utilisateurs actifs qui a augmenté de 29 % depuis l'année dernière. La plateforme a attiré plus de 70 millions de nouveaux utilisateurs actifs mensuels au cours des 12 derniers mois, pour atteindre un chiffre total de 322 millions d'utilisateurs au début de 2020. (p.158 )

Cristiano Ronaldo, Shakira, Vin Diesel ou encore Justin Bieber font partie du Top 20 des pages les plus "likées" sur Facebook (p.122). Sur Instagram, Ariana Grande, Dwayne Johnson, Neymar et Kylie Jenner figurent dans le Top 20 des comptes les plus suivis. (p.133). Barack Obama, Katy Perry et Justin Bieber se disputent quant à eux les premières places des comptes Twitter avec le plus de followers. (p.156)

Mobile et e-commerce : la 5G fait passer le débit de l'internet à +100 Mbps

Nous comptons aujourd'hui 5,19 milliards d'utilisateurs mobiles uniques dans le monde et, pour la première fois, plus de la moitié (50,1 %) du temps passé sur Internet se fait via des appareils mobiles.

La 5G a déjà un impact, en augmentant la vitesse moyenne de connexion aux données mobiles en Corée du Sud à plus de 100 Mbps, contre seulement 51 Mbps à la même époque l'année dernière.

Nous passons désormais 10 minutes sur 11 sur des applications mobiles, la navigation sur le web ne représentant que 9 % de notre temps sur mobile. (p.198) Nous utilisons des applications pour presque tous les aspects de notre vie, que ce soit pour rester en contact avec notre entourage, se détendre sur le canapé, gérer nos finances, se mettre en forme ou même trouver l'amour. Tinder a généré plus de revenus que toute autre application (hors jeux mobiles) en 2019, tandis que les coeurs à prendre du monde entier ont dépensé un total de 2,2 milliards de dollars pour toutes leurs applications de rencontre au cours de l'année 2019 - soit deux fois plus qu'il y a deux ans. (p. 197-204 )

En ce qui concerne le shopping, 74 % des internautes âgés de 16 à 64 ans ont acheté un produit en ligne au cours du mois dernier, tandis que 52 % ont effectué un achat via un téléphone portable. (p. 211) Le téléphone portable est aujourd'hui l'appareil le plus utilisé pour faire des achats en ligne.

Parallèlement, les paiements numériques des consommateurs (paiements effectués sur Internet et sur les téléphones portables via des applications pour smartphones) sont en hausse, avec un total annuel de 4,14 billions de dollars de transactions en 2019, soit une augmentation de 15 % d'une année sur l'autre. La détention de crypto-monnaies dans le monde est également en hausse - passant de 5,6 % des internautes âgés de 16 à 64 ans en 2019 à 7,4 % en 2020.

La vie domestique connectée

L'utilisation des interfaces vocales a augmenté depuis l'année dernière. Aujourd'hui, plus de 43 % des internautes âgés de 16 à 64 ans utilisent chaque mois la recherche vocale et les commandes vocales via divers appareils. (p.69)

Le nombre de foyers dans le monde disposant d'au moins un object connecté pour la maison a augmenté d'un tiers au cours de l'année dernière, pour atteindre 134,1 millions. En moyenne, 11 % des internautes disposent désormais d'un appareil "intelligent" à domicile. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont en tête des foyers les plus connectées, avec respectivement 17 % et 16 % des internautes âgés de 16 à 64 ans qui possèdent une forme d'objet connecté pour la maison. (p. 70-73)

La TV, le gaming… et autres divertissements sur Internet

Internet est désormais bien ancré dans nos habitudes télévisuelles, puisque deux tiers des internautes de 16 à 64 ans dans le monde regardent désormais des contenus télévisuels diffusés sur internet.

70% d'entre eux écoutent de la musique en ligne et 41% des podcasts. (p.61)

Le gaming continue de passionner de plus en plus d'adeptes : 4 internautes sur 5 âgés de 16 à 64 ans disent jouer à des jeux vidéo chaque mois. La majorité des gamers jouent sur leur smartphone (69 % de tous les internautes), mais les gamers passent aussi en moyenne 1 heure et 10 minutes par jour à jouer via des consoles de jeux.

20 % disent avoir regardé un live streaming d'autres personnes jouant à des jeux au cours du dernier mois, et 14 % ont regardé un tournoi d'esport au cours des 30 derniers jours. (p.63-65)

Et enfin… breaking news : les chiens sont en train de dépasser les chats dans le coeur des internautes !

En 2019, les recherches sur internet concernant les chiens sont deux fois plus nombreuses que celles concernant les chats. Sur Twitter, plus de 250 millions d'utilisateurs de la plateforme sont "intéressés" par les chiens, contre seulement 250 000 qui s'intéressent aux chats - soit mille fois moins ! Les chiens surpassent même les chats sur Instagram : 250 millions de messages ont été publiés sur la plateforme en utilisant #dog, contre seulement 200 millions pour #cat. Doug the Pug a également plus d'adeptes que Grumpy Cat (RIP).

Cependant, l'espoir n'est pas perdu pour les amateurs de chats : une recherche sur Google pour "chien" au début de 2020 a donné un total de 6,76 milliards de résultats, alors qu'une recherche pour "chat" a donné un total de 6,82 milliards. Les chats continuent également de dominer Reddit, où r/cats compte 1,70 million d'utilisateurs, contre 1,29 million pour r/dogs.

"Internet et les médias sociaux continuent de se déployer dans le monde. L'impact de la 5G commence déjà à se faire sentir, dans un avenir proche la télévision et internet ne feront plus qu'un, la maison connectée n'est plus un fantasme et devient une réalité… Le marketing de la voix va devenir de plus en plus une priorité pour les professionnels de la communication, du numérique et de l'IA. Cependant, l'ombre d'une mauvaise utilisation des données demeure et près de la moitié des internautes utilisent désormais des bloqueurs de publicité. Nous passons encore beaucoup de temps en ligne, mais les gens vont être de plus en plus conscients et dans le contrôle des partages de leurs données. À suivre cette année !" - Sandrine Plasseraud, Fondatrice et Présidente de We Are Social France

"Ces données confirment ce que beaucoup d'entre nous avaient soupçonné : de plus en plus de personnes seront continuellement connectés avec plus d'outils, sur plus d'appareils et de plates-formes et à travers plus de canaux. Cela change fondamentalement la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. En tant que spécialistes du marketing et des marques, nous devons prendre le temps de comprendre comment le contenu que nous produisons se connecte à différents niveaux avec notre audience, et aussi comment nous utilisons les outils dont nous disposons pour connecter ceux qui ne sont pas encore engagés sur Internet.?" - Henk Campher, VP Corporate Marketing de Hootsuite.

