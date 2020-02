Meet-up #Recondustream : Jouer pour lutter Le 20 février à 19h30 à Paris

"Streamer pour soutenir l'effort de grève" - c'est le projet du Stream reconductible / #Recondustream, un mouvement jusqu'alors inédit dans le jeu vidéo !

"Ça s'arrêtera quand ils s'arrêteront !"

Pendant 6 semaines, des streamers se sont allié-es pour diffuser près de 470 heures de #Live sur #Twich et récolter plus de 150.000€ pour la caisse de grève.

#Artivisme / L'art au service d'une cause

Détournements politiques de jeux, témoignages sur les conditions de travail dans divers milieux, analyses politiques, etc. Au fil des semaines, le Recondustream s'est développé comme un espace d'expérimentation, de débat & d'éducation populaire.

On vous propose de faire ensemble une rétrospective de cette initiative riche et enthousiasmante, sans commune mesure dans le jeu vidéo ! Rendez-vous le jeudi 20/02 à 19h30 (accueil dès 19h) à la bibliothèque Louise Michel avec plusieurs acteurs et actrices du Recondustream : streamers que vous avez peut-être vu-es, mais aussi les soldats de l'ombre, sans qui rien ne se ferait !

Comment est né ce mouvement et comment a-t-il évolué ?

Quels en ont été les moments les plus marquants ?

Quels sont les enseignements à en tirer pour le jeu vidéo et pour le militantisme ?

On aura grand plaisir de discuter de tout cela avec vous !

Et d'ici là : "Tous et toutes en (g)rêve !"

