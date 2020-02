Le festival de jeu vidéo Stunfest revient à Rennes du 11 au 17 mai 2020

Le Festival de jeu vidéo Stunfest revient les 15, 16 et 17 mai 2020 au Liberté et sur l'esplanade Charles de Gaulle pour proposer jeux indés, tournois d'esport, arcade, jeux rétro, speedrun, concerts, conférences et bien plus. Tout au long de la semaine seront également organisées à Rennes et les alentours des animations et expositions gratuites ouvertes à tous. L'ouverture de la billetterie le 19 décembre dernier avec son tarif Early Birds s'est retrouvé sold-out en seulement deux heures, aujourd'hui déjà 20% des pass 3 jours sont déjà vendu !

Le festival continue de proposer des tarifs accessibles à tous les budgets. Plus particulièrement les familles et celles et ceux qui souhaitent peuvent venir découvrir le festival quelques heures en soirée ou en après-midi grâce à :

Un Pass Famille à un prix doux pour les parents amenés au Stunfest

par leurs enfants (ou l'inverse ? ! )

Un Pass Soirée pour venir voir un Superplay, écouter un concert, acclamer

une finale sur scène... et profiter du reste du festival en même temps =)

Un tarif carte sortir disponible à l'achat à l'office de tourisme de Rennes et sur place pour les retardataires.

Des tarifs pour les étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaire du RSA disponible en ligne dès maintenant.

L'accès au festival est toujours gratuit pour les moins de 12 ans

Les compétiteurs ont également accès depuis le 19 janvier 2020 à une billetterie complètement séparée, sur la plateforme Smash.gg. Ils pourront choisir leur pass et leurs jeux en compétition, puis régler le tout directement sur Smash.gg.

Au total pour cette édition 13000 personnes sont attendues pour venir arpenter le Liberté et l'esplanade Charles de Gaulle.

Billetterie Stunfest

Addon, rencontres professionnelles dédiées aux créateurs de jeux vidéo vous donnent rendez-vous les 13 et 14 mai 2020 !

Pour la 4ème année consécutive, les professionnels du jeu vidéo se retrouvent à Rennes pour les rencontres Addon. Adossées au festival Stunfest, ces rencontres auront lieu les 13 et 14 mai 2020 et viennent renforcer l'aspect professionnel du festival.

Produit par Atlangames et 3 Hit Combo, cet événement est pensé par et pour des professionnels, Addon offre une programmation riche et diversifiée, invitant des intervenants experts dans leurs métiers, mêlant expérience concrète et approche pointue. Point essentiel de cette programmation : elle est réalisée par un groupe de 15 professionnels du jeu vidéo.

Billetterie Addon - Site officiel Addon