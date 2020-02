Hootside lève 1,6M€ pour devenir la plateforme leader des jeux vidéo en réalité augmentée

Le studio de jeux vidéo lillois Hootside (ex-Augmenteo), membre des réseaux Game In, Villages by CA, et basé à Euratechnologies, voit son concept disruptif salué en annonçant une première levée de fonds de 1.6 million d'euros. L'application référence des jeux en réalité augmentée géolocalisés s'entoure des fonds Finovam Gestion, Nord France Amorçage, Nord Capital Investissement (via la poche Innovation dans le cadre du partenariat avec le Village by CA) ainsi que des partenaires bancaires dont le Crédit Agricole Nord de France, BNP Paribas, Banque Populaire et enfin BPI France.

Finovam Gestion est très heureux d'accompagner Hootside. Nous voyons en cette entreprise un véritable potentiel dans le domaine de la réalité augmentée. Le marché du jeu en réalité augmentée est en plein développement en France. L'adéquation entre les compétences de l'équipe et les technologies développées leur ouvre un formidable champ des possibles dans le monde des industries créatives."

Hélène Cannard

Membre du Directoire de Finovam Gestion

Nord Capital Investissement (poche Innovation) est ravie de prendre part à la belle aventure de Hootside. Nous sommes heureux d'accompagner un acteur in-novant sur le secteur porteur des expériences immersives en réalité augmentée. Notre intervention, aux côtés de Finovam et Nord France Amorçage, a pour objectif d'accélérer le développement de la société et de lui permettre d'atteindre ses objectifs ambitieux."

Aymeric Benavent

Chargé d'affaires chez Nord Capital Investissement

Depuis 2017, le studio Hootside a démontré sa capacité à créer des expériences immersives en réalité augmentée avec des licences de renom. Séduit par des dirigeants et une équipe de qualité, Nord France Amorçage est fier de pouvoir participer, aux côtés de Finovam et Nord Capital Investissement, au développement d'une startup qui ambitionne de devenir une plateforme leader sur son marché."

Louis Cosyn

Chargé de développement chez Nord France Amorçage / Siparex

Des jeux en réalité augmentée pour découvrir le monde qui nous entoure

Hootside accompagne depuis deux ans et demi des lieux de loisirs et de tourisme dans la création d'expériences en réalité augmentée : jeux d'action, chasses virtuelles, visites interactives... Comme l'illustrent les deux expériences Assassin's Creed en collaboration avec Ubisoft (Musée des Invalides et Musée de la Légion Etrangère), le studio propose une application mobile présentant un catalogue de jeux exclusivement en réalité augmentée, accessibles aujourd'hui partout en France.

Quentin Warnant, co-fondateur et directeur du développement de Hootside : "Cette levée de fonds va nous permettre, grâce à la confiance des investisseurs, de nous concentrer sur notre réelle valeur ajoutée : l'innovation technologique et narrative dans les jeux vidéos, notamment au travers de nouvelles expériences immersives dans des lieux emblématiques mais également des jeux en monde ouvert géolocalisés, toujours en réalité augmentée, jouables n'importe tout en France et dans le reste du monde."

Entreprise engagée, Hootside fait depuis sa création un juste parallèle entre ses expériences virtuelles et le mouvement Game For Change qui défend l'utilisation du jeu vidéo dans le but promouvoir un changement social, écologique et culturel. Le virtuel au service de nombreuses causes, Hootside souhaite tisser des liens solidaires avec des acteurs comme Reforestaction, l'Association Petits Princes ou encore le dispositif service Pass Culture, porté par le ministère de la Culture, qui a pour but de faciliter l'accès des jeunes à la culture.

Grâce à ce financement, Hootside souhaite d'une part acquérir les droits d'exploitation de nouvelles licences populaires, et d'autre part, renforcer son équipe pour développer ses futurs projets, avec une vingtaine de recrutements à horizon 2021. L'entreprise va également consolider ses investissements marketing pour mettre en lumière ses concepts innovants auprès du grand public, reposant à la fois sur sa capacité à imaginer des histoires interactives, à les scénariser et à les rendre accessibles depuis un simple smartphone.

L'innovation technologique et le gaming pour réenchanter les loisirs

Avec l'arrivée de la 5G mais aussi de nouveaux systèmes de localisation indoor, Hootside apporte chaque jour, de nouvelles briques technologiques pour enrichir son offre transmédia grâce à la réalité augmentée. Les objets NFC, par exemple, qui permettent des interactions sans contact entre des objets physiques et le jeu mobile, illustrent parfaitement ces évolutions visées, dans le but d'enchanter les expériences virtuelles avec plus d'interactivité et de divertissement.

Charlotte Landry, co-fondatrice et directrice créative de Hootside "Dans les années à venir, nous souhaitons concevoir des expériences transmédias qui font communiquer le monde physique et le monde virtuel, et pourquoi pas créer de nouvelles passerelles entre les jeux consoles et mobiles. Nous avons une réelle volonté d'augmenter la réalité au sens propre du terme, en se servant de ce que tout le monde a dans sa poche : son téléphone, pour (re)découvrir sa ville, être surpris au détour d'une rue en plongeant dans une narration immersive inédite et en pouvant interagir avec."

Une nouvelle fenêtre sur notre environnement quotidien, sous l'angle du gaming

D'ici 2021, une vingtaine d'expériences verront le jour dans l'application Hootside autour de différentes thématiques comme le cinéma, la bande dessinée ou le jeu vidéo. De nouvelles licences dont la réputation n'est plus à faire mais aussi des créations originales, entièrement imaginées par le studio, viendront enrichir le catalogue de jeux en réalité augmentée. Le studio ambitionne enfin, une expansion de ses expériences à l'international avec des premiers essais en Amérique du Nord mais aussi en Europe, dans des lieux d'exception mondialement connus et ce dès 2020. Hootside est disponible en téléchargement gratuit sur Apple Store et Google Play Store.