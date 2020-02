Présentation synthétique du rapport de l'ANRT "La pédagogie par le jeu. Comment remettre les apprentissage en jeu ?" Violette Nemessany, chargée de mission et rapporteur du rapport, ANRT

Ce rapport rend compte des travaux menés dans le cadre du groupe de travail "pédagogie par le jeu" de l'ANRT. Présidé par Hélène Michel, professeure à Grenoble Ecole de Management, il regroupe 57 responsables d'entreprises, chercheurs et représentants institutionnels issus de 33 structures membres de l'ANRT.

Le groupe s'est réuni sept fois entre octobre 2018 et juillet 2019. Il a travaillé à partir de six axes définis par Hélène Michel. Chaque axe a été l'occasion pour les membres du groupe de décrire leurs expériences et de présenter leurs vision, expertise, questionnements et recommandations. A partir de ces situations, à la fois réelles et uniques, l'objectif a été de dresser un état des lieux, recenser les attentes et identifier des mesures concrètes afin de faire évoluer les pratiques pédagogiques par le développement et l'intégration des jeux. Ce rapport présente cette série de cas variés. Il décrit les expériences, capables en elles-mêmes de produire ses propres enseignements. Mais au-delà, ce choix méthodologique permet, à partir des spécificités de chaque récit, de trouver des passages entre eux, dégager des caractéristiques similaires (enjeux, modes d'engagement, points sensibles rencontrés par les acteurs...), en tirer des éléments d'analyse pour, au final, dessiner un tableau d'ensemble communément partagé par les membres du groupe de travail.

Par ailleurs, des extraits d'entretiens avec différents acteurs de terrain ainsi que des articles publiés dans la presse et sur Internet ont également été utilisés pour enrichir l'analyse.

L'ANRT et la présidente du groupe de travail remercient chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leurs compétences, leur temps et leur soutien à l'élaboration de ce projet.

Présentation du rapport par Violette Nemessany, chargée de mission et rapporteur du rapport, ANRT

Enregistrement réalisé le jeudi 6 février 2020 à Sorbonne Université - Campus Pierre et Marie Curie