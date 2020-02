Ubisoft annonce son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019-20 Solide performance de plusieurs titres du back-catalogue

Net bookings du troisième trimestre de 455,5 M€ , supérieur à l'objectif d'environ 410,0 M€

En M€

9 mois

2019-20 Variation

publiée

vs. 2018-19 En % du net bookings total 9 mois

2019-20 9 mois

2018-19 Chiffre d'affaires IFRS15 1 113,70 -16,20% na na Net bookings 1 116,60 -17,40% na na __Net bookings digital 888,8 -1,00% 79,60% 66,40% ____Net bookings PRI[1] 474 7,40% 42,50% 32,60% __Net bookings back-catalogue 764,7 -9,30% 68,50% 62,30%

Solide activité sur PC et Consoles :

- 4,5 milliards d'heures jouées sur l'année calendaire 2019 vs 2,0 milliards en 2016

- Stabilité à un niveau élevé du nombre de joueurs actifs, des MAUs[2] et du PRI[1] au troisième trimestre fiscal par rapport à l'année dernière

- Plus de 55 millions de joueurs enregistrés

- MAUs[2] records pour un mois de décembre

- Accélération de la croissance du PRI[1] sur le troisième trimestre fiscal

- Nouveau pic de revenus par jour et par joueur (DARPU[2])

- Classé 7ème jeu PC le plus impactant par The Esports Observer (Q3 calendaire 2019)

: +73% sur les 9 mois 2019-20 Confirmation des objectifs annuels 2019-20 et 2020-21

Ubisoft publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal 2019- 20, clos le 31 décembre 2019.

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "Si l'année en cours est très en deçà de nos attentes initiales, le troisième trimestre fiscal a été marqué par les excellentes performances de plusieurs titres de notre back-catalogue, notamment Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, The Crew 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle, et du lancement de Just Dance 2020, qui retrouve le chemin de la croissance. La stabilité, à un niveau élevé, du nombre de joueurs actifs, des MAUs et du PRI sur consoles et PC témoigne de la profondeur de notre portefeuille de jeux et de la plus grande résilience de notre modèle.

Depuis plusieurs mois, nous faisons évoluer notre organisation pour assurer un focus renforcé sur les titres à fort potentiel et nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer 5 jeux AAAs sur 2020- 21. Si l'environnement concurrentiel devrait être particulièrement fort, nos productions progressent bien et nos jeux viennent chacun avec des forts éléments de différenciation. Nous lancerons également sur l'exercice d'autres titres très innovants avec un fort accent sur les interactions sociales, à l'image de Roller Champions.

Sur les 10 dernières années, le groupe s'est profondément transformé et notre retour sur investissements a été très matériel. Repositionnement majeur de notre portefeuille avec une présence forte dans les jeux multijoueurs, esports et RPG. Profonde transformation digitale avec l'explosion de l'engagement des joueurs et du PRI. Développement des expertises et de l'infrastructure pour opérer des expériences live de premier plan. Montée en puissance de Uplay, qui est aujourd'hui notre 4ème plateforme digitale en termes de ventes. Lancements rentables de 5 nouvelles marques et détention de l'ensemble de nos franchises. Retour en force d'Assassin's Creed, croissance soutenue de Far Cry et incroyable succès de Rainbow Six Siege, l'une des meilleures ventes de l'industrie et l'un des plus grands titres esports de ces 5 dernières années. En conséquence, le nombre d'heures jouées dans nos jeux PC et consoles est passée de 2 milliards en 2016 à 4,5 milliards en 2019.

Ces réalisations remarquables, accomplies de manière très majoritairement organique grâce notamment à une culture d'entreprise forte, ont confirmé la pertinence de notre stratégie et ont permis une création de valeur majeure pour nos joueurs, nos employés et nos actionnaires. Les ajustements mis en place actuellement vont nous permettre de poursuivre cette stratégie en continuant d'offrir des expériences de grande qualité, de développer notre relation directe avec nos communautés de joueurs tout en saisissant les nombreuses opportunités de croissance de l'industrie."

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Chiffre d'affaires et net bookings

En millions d'Euros T3 9 mois 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 Chiffre d'affaires IFRS15 416,2 562 1 113,70 1 329,00 Revenus différés liés à la norme IFRS15 39,3 43,8 2,9 22,9 Net bookings 455,5 605,8 1 116,60 1 351,90 __Net bookings digital 351 376,2 888,8 897,8 ____Net bookings PRI[1] 163,6 178,3 474 441,4 __Net bookings back catalogue 252,2 275,4 764,7 842,9

Le chiffre d'affaires IFRS15 du troisième trimestre 2019-20 s'élève à 416,2 M€, en baisse de 25,9 % (-27,1 % à taux de change constants[3] ) par rapport aux 562,0 M€ réalisés au troisième trimestre 2018-19.

Le chiffre d'affaires IFRS15 des neuf premiers mois 2019-20 s'élève à 1 113,7 M€, en baisse de 16,2 % (-17,9 % à taux de change constants) par rapport aux 1 329,0 M€ réalisés sur les neuf premiers mois 2018-19.

Le net bookings du troisième trimestre 2019-20 s'élève à 455,5 M€, supérieur à l'objectif d'environ 410,0 M€ et en baisse de 24,8 % (-26,0 % à taux de change constants) par rapport aux 605,8 M€ réalisés au troisième trimestre 2018-19.

Le net bookings des neuf premiers mois 2019-20 s'élève à 1 116,6 M€, en baisse de 17,4 % (-19,0 % à taux de change constants) par rapport aux 1 351,9 M€ réalisés sur les neuf premiers mois 2018-19.

Perspectives

Quatrième trimestre 2019-20

Le net bookings du quatrième trimestre 2019-20 est attendu aux alentours de 333 M€, en baisse d'environ 50 % par rapport au quatrième trimestre 2018-19.

Exercice 2019-20

La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2019-20 :

Net bookings d'environ 1 450 M€

Résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 M€ et 50 M€

Exercice 2020-21

Ubisoft confirme ses objectifs pour l'exercice 2020-21 :