Les diplômes du Gaming Campus récompensés par le classement Eduniversal des meilleures licences et masters 7 formations spécialisées dans l'industrie du jeu vidéo reçoivent le Prix de l'Innovation qui distingue les programmes les plus novateurs et les mieux adaptés au marché du travail actuel

Premier et unique campus étudiant en Europe qui forme à tous les métiers de l'industrie du jeu vidéo, le Gaming Campus de Lyon est récompensé par le Prix de l'Innovation Eduniversal. Cet organisme mondial d'évaluation, reconnu dans 153 pays, répertorie depuis plus de 10 ans les meilleures formations (licences, bachelors, masters et grandes écoles) dans des dizaines de spécialités.

Deux ans seulement après sa création, le Gaming Campus apparaît aux côtés d'écoles renommées. L'école des Gobelins, Rubika, La Sorbonne, HEI… figurent parmi les établissements primés dans les précédents palmarès.

La totalité des bachelors et mba du Gaming Campus distingués

Le Gaming Campus regroupe 3 écoles spécialisées dans le jeu vidéo ainsi qu'un centre de formation esport. L'ensemble des bachelors et mba de la G. Business School (école de management), G. Tech (école de développement informatique) et G. Design (école des métiers créatifs) ont reçu le Prix de l'Innovation.

Bachelor & MBA Management jeu vidéo et esport

Bachelor développeur informatique option jeu vidéo

Bachelor Graphiste digital option jeu vidéo

MBA Programmation jeu vidéo

MBA Sound Designer

MBA Technical Artist

Ces formations apparaissent dans plus de 15 classements de spécialités établis par Eduniversal et disponibles ici : www.meilleures-licences.com/ & www.meilleurs-masters.com

Le Gaming Campus adopte une approche innovante au travers d'une pédagogie par projets adaptée à la réalité du marché. Son objectif est d'apporter aux étudiants les compétences leur permettant de développer une employabilité durable et une adaptabilité permanente. Les méthodes utilisées apportent des défis intellectuels, stimule leur créativité et leur curiosité.

La pédagogie par projets permet aussi l'interdisciplinarité entre les étudiants et leur donne ainsi la possibilité de s'aventurer au-delà des disciplines et de mobiliser des compétences transversales. Il est primordial que les étudiants puissent s'y exercer avant d'y être confronté en entreprise.

Enfin, les programmes d'apprentissage sont co-construits et ajustés en temps réel avec les entreprises partenaires. Ils intègrent toutes les compétences et connaissances spécifiques à l'industrie du jeu vidéo et des arts numériques.

"Ce prix représente davantage qu'une simple reconnaissance. Il valide non seulement la nécessité d'encadrer l'apprentissage du secteur du gaming mais aussi notre méthode pédagogique 100% par projet. Celle-ci repose bien sûr sur l'apprentissage de savoir-faire techniques précis mais aussi sur l'interdisciplinarité entre nos étudiants et une sensibilisation forte aux valeurs et attentes des entreprises." explique Valérie Dmitrovic, co-fondatrice et Directrice Générale de Gaming Campus.

Eduniversal : un organisme de notation reconnu

En recensant près de 600 programmes dans 53 spécialités, Eduniversal permet depuis plus de 10 ans d'informer objectivement des centaines de milliers d'étudiants sur les meilleures formations existantes, au sein desquelles les perspectives de carrière sont identifiées. L'organisme s'adresse également aux professionnels en reconversion ainsi qu'aux recruteurs.

Eduniversal remplit désormais le rôle de certification de CV en garantissant aux entreprises qui recrutent dans le monde entier, à la fois le niveau de qualité de formation du jeune candidat au stage et à l'emploi mais aussi sa spécialité de compétences.

La méthodologie employée est basée sur une analyse multi-critères qui privilégie les critères de marché : notoriété du programme auprès des candidats et auprès des services RH des entreprises, salaires de sortie et retour de satisfaction des étudiants. Le classement 2019-2020, réalisé entre mars et mai 2019, se base sur les avis de 31 665 étudiants.