Lootingg, la première marketplace de service dédiés à l'esport et au monde du gaming

Beaucoup d'acteurs du monde de l'esport recherchent constamment des graphistes, monteurs, experts en traitement de voix, des conseils juridiques et autres.

Les joueurs, streamers, youtubeurs et autres professionnels demandent de l'aide à leur communauté dans ces recherches mais ils ne savent jamais si la personne est assez qualifiée pour leur mission.

C'est en partant de ce constat que Tristan Berguer, jeune entrepreneur français et fondateur de plusieurs startups à succès comme Carimmat ou Nicecactus (anciennement Esport-Management) à décidé de créer Lootingg.

"Vous pouvez désormais trouver tous les services relatifs à l'esport et au gaming en quelques clics via cette plateforme de mise en relation !" souligne Tristan Berguer.

Comment ça fonctionne ?

Un vendeur propose ses services via son interface vendeur avec une description et un tarif et lorsque celui-ci est validé il apparaît sur la plateforme. Un potentiel client peut donc le voir, poser une question au vendeur avant achat si besoin et règle ensuite tout sur Lootingg.

Une fois la prestation réalisée, le vendeur empoche son du et le client reçoit sa commande.

Plus les avis et notations sont bonnes, plus un vendeur est mis en avant sur la plateforme…