Gameward change de division et accueille de nouveaux actionnaires dont 123IM dans un tour d'1M€

L'esports est en pleine essor à l'image du rendez-vous international annuel des professionnels de l'esports à Cannes, l'Esports Bar (11-13 février), ou encore du fort développement des clubs tels que GameWard. Fondé en 2018 par Arnaud Moulet et David Laniel, le club d'esports professionnel est engagé dans des compétitions nationales et internationales sur Fortnite, League of Legends, Trackmania et TeamFight Tactics.

Depuis sa création, GameWard ambitionne de jouer les premiers rôles en France et à l'international. Mais le club est également soucieux de respecter sa ligne directrice à travers des missions plurielles telles que la mise en avant d'émotions positives ou de valeurs fortes liées, par exemple, à l'inclusion sociale et citoyenne ou encore d'aider le marché de l'esports à se structurer.

GameWard a franchi des étapes importantes en moins d'un an avec l'arrivée de Julien Benneteau en tant que Directeur Sportif : la signature d'un partenariat avec la ville de Boulogne-Billancourt pour en devenir l'équipe esports résidente et, bien sûr, la sélection pour la Ligue Française officielle de League of Legends.

2019 a été pour nous l'année de la structuration de la société, tant au niveau de ses activités que de son organisation. Alors que nous bénéficiions déjà d'un écosystème très qualitatif, nous souhaitions compléter ce dernier avec des acteurs aux expertises précises comme le sport business, le sport professionnel de haut niveau, le financement ou encore la stratégie de développement des activités des secteurs en forte évolution. Nous sommes particulièrement fiers du tour de table réalisé autour de cette opération capitalistique : au-delà de l'intérêt économique de l'intégration de ces acteurs, l'expertise globale de l'environnement, Sigma Esports - GameWard vient de faire un bond en avant et positionne la capacité de développement de la société et des activités au plus haut niveau national et international."

Arnaud Moulet, Directeur Général

Depuis la création du club en février 2018, nous avons veillé à nous développer dans l'esports avec un positionnement premium, à la fois dans l'encadrement que nous proposons à nos joueurs, les contenus que nous créons ou encore dans nos relations partenaires. Cette levée va nous permettre d'accélérer sur ces différents aspects, avec notamment l'intégration d'un nouveau centre d'entraînement à Boulogne-Billancourt, le recrutement de nouveaux profils dédiés à la création de contenu et le renforcement de notre écosystème de performance. Nous avons hâte de pouvoir mettre en place toute notre vision sur 2020 et de franchir un nouveau cap dans notre développement."

David Laniel, Président

Nous sommes heureux d'être aux côtés d'Arnaud, David et d'un collectif d'actionnaires de grande qualité. GameWard est un acteur innovant dans un secteur en très forte évolution. Arnaud et David nous ont séduits par leur capacité à structurer rapidement GameWard pour en faire un acteur significatif de la scène esports française. Nous allons tout mettre en oeuvre pour être un partenaire à forte valeur ajoutée pour GameWard."

explique Johann Devaux, Directeur Associé 123IM et gérant de LinkSport Capital.