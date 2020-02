Powerhousegaming, structure esport études, rejoint le groupe Ionis

Ionis Education Group, premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France, prend une participation majoritaire dans PowerHouseGaming, une structure sport / esport études créée à Mulhouse, fondée par l'ancien champion international et entrepreneur esport Terence Figueiredo qui la préside.

Pour PHG cette alliance permet à la structure de s'étendre au national et à l'international avec l'ouverture de plusieurs centres de formation dans les deux prochaines années. C'est également la possibilité de créer de fortes synergies avec les écoles et entités du Groupe Ionis opérant sur ce domaine : XP, la business school spécialisée dans l'esport, lancée voilà deux ans et présente dans 7 villes de France ainsi qu'à Barcelone, Epitech pour l'apport technologique et digital ainsi qu'e-artsup et ses remarquables développements dans 7 villes de France avec ses bachelors spécialisés dans le game design.

Pour le Groupe Ionis, ce rapprochement permet d'être présent sur les domaines qui favorisent l'expansion du secteur, de l'amont avec la formation intensive et de haut niveau des champions jusqu'à l'aval, avec des formations qui couvrent les domaines commerciaux, marketing, communication, évènementiel ainsi que les aspects technologiques essentiels à l'expansion du secteur.

"Cette alliance était une évidence, nous avons rencontré des interlocuteurs qui comprennent le monde de l'esport, ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Avec le Groupe Ionis, nous développons sur le plan national et international ''PHG Academy'' afin de diffuser nos programmes innovants allant du collège aux études supérieurs avec, entre autres, des années orientées et spécialisées vers la compétition faisant lien avec notre club professionnel ''Titan'' By PHG Academy. Nous avons également, par les divers cursus des écoles du groupe, des possibilités de futurs solides pour celles et ceux désireux de poursuivre leurs études dans des parcours spécialisés.

Après avoir créé la première école esport en France, PHG, nous voulions aller plus loin, et nous sommes très fiers de cette alliance avec le Groupe Ionis !" annonce Terence Figueiredo, président et fondateur de PHG.

Pour Marc Sellam, président fondateur du Groupe Ionis :

"Nous avons rencontré une école très professionnelle dont l'implication de ses dirigeants et leur expertise du secteur est remarquable. Nous sommes persuadés que l'arrivée de cette école au sein de notre groupe va renforcer nettement notre réussite dans le secteur du esport. Je suis persuadé que ce dernier n'en est qu'à ses débuts et que nos écoles de création et de design, d'informatique et d'innovation, seront de formidables alliées à nos formations dans l'univers de l'esport, XP et maintenant PHG".

Ainsi, nous posons les bases d'un secteur qui va faire naître les métiers de demain.