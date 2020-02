Iamag Industry Talks - Dernières Places Découvrez les plus grands artistes et studios du monde du cinéma et des effets spéciaux, le temps d'un Week-end avec les Industry Talks, dans le cadre des Master Classes Iamag

Dans moins d'un moins se tiendra au Forum des Images, la nouvelle édition des Master Classes 2020, organisée par Iamag. Bien que les Master Classes soient complètes depuis plus d'un mois, Iamag propose cette année une nouvelle formule découverte de son événement au travers des Industry Talks. Le temps d'un week-end, du 7 au 8 mars 2020, venez découvrir, l'industrie du cinéma et du jeu vidéo au travers de conférences, ateliers, démonstrations par des artistes de renom, travaillant pour cette industrie. Accessible à partir de 10h du matin, chaque jour, vous pourrez rencontrer des studios et leurs artistes, tels que ILM, Axis, Illumination, Framestore, Realtime, Aaron Sims, James Paick, Pascal Campion, Allan Mc Kay, Goro Fujita, pour n'en citer que quelques uns. Le Pass d'entrée pour le Week-end vous permettra aussi d'accéder à ses activités annexes, VR, Dessin Live, rencontres avec les représentants d'Adobe, Wacom, Oculus, et séances de recrutement avec les studios. Découvrez l'ensemble des artistes et studios sur le lien officiel, et réservez votre place avant qu'il ne soit trop tard dès aujourd'hui. Clément Griselain - Illumination James Paick Goro Fujita Jonathan Opgenhaffen - Framestore Art Director Pablo Dominguez - ILM