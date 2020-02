Indie Game Lyon #2 Samedi 7 mars, de 10h à 19h MJC Monplaisir, Lyon 8e

La deuxième édition de l'Indie Game Lyon se profile à l'horizon, le samedi 7 mars prochain. Elle se tiendra de 10h à 19h à la MJC Monplaisir, dans le 8e arrondissement de Lyon. L'événement est organisé par AOA Prod, l'association lyonnaise qui est derrière le festival de sciences fiction Les Intergalactiques, les Zombie Walk et les Vide Grenier du Geek, entres autres activités.

Table rondes

Streamers & vidéastes : Enjeux et limites d'une communication moderne

Intervenants-tes : Camille et Marwan (Osmosis), Opreem (Cartel Studio), Deetz (streameuse).

Modérateur : Skywilly (Game Side Story)

Le jeu vidéo indépendant : en quête d'inclusion ?

Intervenantes : Judicaëlle (co-présidente RIJV, membre Game Impact), Gwendolyn (membre RIJV, membre Women In Games), Modiie (streameuse).

Modérateur : Simon Chanut (Game Impact) et Tiffany Vaquié (Lyon Game Dev).

Plus d'informations

Musique & sound design : l'immersion au travers du son.

Intervenants : 2080 (compositeur & Sound­ designer), Aurélien Montéro (compositeur & Sound-designer), Christophe Michel Compositif (compositeur & sound designer).

Modérateur : Adrien Raimbault (Focus Home Interactive).

Conférence

Million Lords, les features partent en live !

Conférence menée par Ralph Nicolas (gameplay developer) du studio Million Victories.

Exposants

Des studios et des créateurs indépendants : Redlock studio, Accidental Queens, B2Expand, Broke studio, Power Struggle Games, Aquarealm Studio, Pixelgate Studios, Chromatic Room... et même des jeux de société indépendants !

Animations

Atelier création de musique avec Aurélien Montéro

Tournoi organisé par La Source

Animation Lyon Game Dev

Quiz pour clôturer la journée

Infos pratiques

Le bar de la MJC Monplaisir ainsi qu'un stand snack tenu par AOA Prod vous serviront boissons et nourritures.

MJC Monplaisir

25 avenue des Frères Lumières

Lyon 8ème

Métro D, arrêt Sans Souci

Tram T4, arrêt Lycée Colbert